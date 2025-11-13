Лапорта хочет поставить статую Месси у «Камп Ноу»: «В «Барсе» уже обсуждали это, он заслуживает почестей, как Кройфф и Кубала. Нужно согласие семьи Лео»

Жоан Лапорта: у Месси должна быть статуя возле «Камп Ноу», как у других легенд.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил, что в клубе уже обсудили идею установки статуи Лионеля Месси на территории нового стадиона – однако проект будет реализован только после согласования с семьёй аргентинца.

Во время презентации книги журналиста Чави Торреса Yo viví en la Masia («Я жил в Ла Масии») Лапорта заявил:

«Месси навсегда связан с «Барселоной». Он знает, что двери клуба для него всегда открыты. Мы испытываем к нему абсолютное уважение – он заслуживает самого большого и искреннего признания.

У него должна быть статья возле «Камп Ноу», как у Кройффа и Кубалы . Он – одна из тех фигур, что определили эпоху. Мы уже обсуждали этот вопрос на совете директоров и работаем над этим. Конечно, необходимо согласие семьи, и все болельщики «Барсы» этого хотят. Когда придет время и будет готов дизайн, мы представим проект.

Нам этого бы очень хотелось. Думаю, все болельщики «Барселоны» были бы счастливы видеть статую Лео Месси рядом с другими великими легендами клуба», – сказал Лапорта.

