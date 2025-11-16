  • Спортс
  • Депутат Свищев: «Доходы от продажи пива на стадионах могут дойти до 5 млрд рублей в год. Эти деньги могут стать хорошим подспорьем для поддержки нашего спорта»
104

Депутат Свищев: «Доходы от продажи пива на стадионах могут дойти до 5 млрд рублей в год. Эти деньги могут стать хорошим подспорьем для поддержки нашего спорта»

Депутат Свищев: доходная часть от продажи пива на стадионах – до 5 млрд в год.

Доходы от продажи пива на стадионах могут дойти до 5 млрд рублей в год, сообщил автор законопроекта и первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Доходная часть от продажи пива на стадионах может дойти до 5 млрд в год.

За счет этих средств стадионы смогут улучшить свою материальную базу, также деньги могут пойти на финансирование детско-юношеского спорта. Эти средства в настоящий момент могут стать хорошим подспорьем для поддержки нашего спорта», – сказал Свищев.

Источник: ТАСС
