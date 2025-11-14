Шикунов о Fan ID: «Почему на футболе есть, а на хоккее – нет? Если ввели, то введите везде. Решение уже принято, ни наше, ни фанатское, ни журналистское нытье не помогает»

Александр Шикунов: болельщики привыкли к Fan ID и возвращаются на стадионы.

Александр Шикунов считает, что футбольные болельщики привыкли к Fan ID и возвращаются на стадионы.

«Я отношусь плохо к Fan ID в том плане, что хоккейное и футбольное «Динамо » играют на одной арене, но на матчи одних можно прийти просто так, а к другим – с Fan ID. Дело не в количестве болельщиков. Кто объяснит, почему на футболе есть, а на хоккее – нет?

Если ввели, то введите везде. Болельщик тоже поменялся, агрессии нет и культура тоже другая. Решение уже принято: ни наше, ни фанатское, ни журналистское нытье не помогает. Ничего не поменялось и не поменяется. Люди привыкли и возвращаются на стадионы, даже те, кто был озлоблен», – сказал бывший спортивный директор футбольного «Спартака».