Жулин о Fan ID: «На футболе это нужная инициатива. Во всех остальных видах спорта цивилизованные люди цивилизованно смотрят соревнования»

Александр Жулин: не понимаю, для чего нужно расширять Fan ID на фигурное катание.

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о возможном введении Fan ID на соревнованиях по фигурному катанию.

«Расширение Fan ID на фигурное катание? Не понимаю, для чего это нужно. Ультрас у нас были только в футболе, а в остальных видах спорта все нормально. Уважаю нашего министра спорта, но Fan ID на фигурном катании – все равно что на воду дуть. Нам точно можно обойтись и без этого.

На футболе это нужная инициатива. Возможно, на хоккее тоже. Во всех остальных видах спорта цивилизованные люди цивилизованно смотрят соревнования. Никаких опасных инцидентов с болельщиками у нас в фигурном катании никогда не было. В рамках безопасности лучше поставить больше проверяющих у турникетов, а не Fan ID вводить», – сказал Жулин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Fan ID
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Жулин
болельщики
