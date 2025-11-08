Симеоне о невключении Альвареса в лист премии The Best: «Хулиан – один из лучших нападающих в мире. Невероятно важный футболист, мы должны заботиться о нем»
Диего Симеоне: Альварес – один из лучших нападающих в мире.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о том, что нападающий команды Хулиан Альварес не вошел в число кандидатов на премию The Best.
«Он невероятно важный футболист для нас – безусловно, один из лучших нападающих в мире.
Мы должны заботиться о нем, и, надеюсь, он продолжит давать нам то, что дает, а дает он очень много», – сказал Диего Симеоне.
Аргентинец забил 7 голов и сделал 2 передачи в 11 матчах этого сезона Ла Лиги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: beIN Sports
