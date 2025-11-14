Мбаппе должен получать 22,8 млн евро в год – больше всех. Салах – 17,9 млн, Беллингем – 17,5 млн, Ямаль – 16,7 млн, Винисиус и Хвича – по 16,2 млн, Холанд – 15,2 млн (CIES)

Справедливая зарплата Килиана Мбаппе – 22,8 млн евро в год.

Международный центр спортивных исследований представил список из 100 футболистов, которые должны получать самые высокие зарплаты.

Расчеты производились на основании статистической модели, учитывающей игровое время, уровень матчей, появление в стартовом составе, позицию на поле, а также информацию о почти 2 000 зарплат, согласованных игроками при подписании или продлении контрактов.

В первую двадцатку попали:

1. Килиан Мбаппе («Реал») – должен получать 22,8 млн евро.

2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 17,9 млн евро.

3. Джуд Беллингем («Реал») – 17,5 млн евро.

4. Жоау Невеш («ПСЖ») – 17,3 млн евро.

5. Доминик Собослаи («Ливерпуль») – 17,1 млн евро.

6-7. Усман Дембеле («ПСЖ») – 16,9 млн евро.

6-7. Хулиан Альварес («Атлетико ») – 16,9 млн евро.

8-9. Лаутаро Мартинес («Интер») – 16,7 млн евро.

8-9. Ламин Ямаль («Барселона») – 16,7 млн евро.

10-11. Винисиус Жуниор («Реал») – 16,2 млн евро.

10-11. Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – 16,2 млн евро.

12. Маркус Тюрам («Интер») – 16 млн евро.

13-14. Луис Диас («Бавария») – 15,7 млн евро.

13-14. Харри Кейн («Бавария») – 15,7 млн евро.

15. Коди Гакпо («Ливерпуль») – 15,5 млн евро.

16-18. Орельен Тчуамени («Реал») – 15,3 млн евро.

16-18. Брэдли Барколя («ПСЖ») – 15,3 млн евро.

16-18. Рафинья Диас («Барселона») – 15,3 млн евро.

19. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 15,2 млн евро.

20. Райан Гравенберх («Ливерпуль») – 15,1 млн евро.