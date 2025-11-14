Мбаппе должен получать 22,8 млн евро в год – больше всех. Салах – 17,9 млн, Беллингем – 17,5 млн, Ямаль – 16,7 млн, Винисиус и Хвича – по 16,2 млн, Холанд – 15,2 млн (CIES)
Международный центр спортивных исследований представил список из 100 футболистов, которые должны получать самые высокие зарплаты.
Расчеты производились на основании статистической модели, учитывающей игровое время, уровень матчей, появление в стартовом составе, позицию на поле, а также информацию о почти 2 000 зарплат, согласованных игроками при подписании или продлении контрактов.
В первую двадцатку попали:
1. Килиан Мбаппе («Реал») – должен получать 22,8 млн евро.
2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 17,9 млн евро.
3. Джуд Беллингем («Реал») – 17,5 млн евро.
4. Жоау Невеш («ПСЖ») – 17,3 млн евро.
5. Доминик Собослаи («Ливерпуль») – 17,1 млн евро.
6-7. Усман Дембеле («ПСЖ») – 16,9 млн евро.
6-7. Хулиан Альварес («Атлетико») – 16,9 млн евро.
8-9. Лаутаро Мартинес («Интер») – 16,7 млн евро.
8-9. Ламин Ямаль («Барселона») – 16,7 млн евро.
10-11. Винисиус Жуниор («Реал») – 16,2 млн евро.
10-11. Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – 16,2 млн евро.
12. Маркус Тюрам («Интер») – 16 млн евро.
13-14. Луис Диас («Бавария») – 15,7 млн евро.
13-14. Харри Кейн («Бавария») – 15,7 млн евро.
15. Коди Гакпо («Ливерпуль») – 15,5 млн евро.
16-18. Орельен Тчуамени («Реал») – 15,3 млн евро.
16-18. Брэдли Барколя («ПСЖ») – 15,3 млн евро.
16-18. Рафинья Диас («Барселона») – 15,3 млн евро.
19. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 15,2 млн евро.
20. Райан Гравенберх («Ливерпуль») – 15,1 млн евро.