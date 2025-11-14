  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе должен получать 22,8 млн евро в год – больше всех. Салах – 17,9 млн, Беллингем – 17,5 млн, Ямаль – 16,7 млн, Винисиус и Хвича – по 16,2 млн, Холанд – 15,2 млн (CIES)
48

Мбаппе должен получать 22,8 млн евро в год – больше всех. Салах – 17,9 млн, Беллингем – 17,5 млн, Ямаль – 16,7 млн, Винисиус и Хвича – по 16,2 млн, Холанд – 15,2 млн (CIES)

Справедливая зарплата Килиана Мбаппе – 22,8 млн евро в год.

Международный центр спортивных исследований представил список из 100 футболистов, которые должны получать самые высокие зарплаты.

Расчеты производились на основании статистической модели, учитывающей игровое время, уровень матчей, появление в стартовом составе, позицию на поле, а также информацию о почти 2 000 зарплат, согласованных игроками при подписании или продлении контрактов.

В первую двадцатку попали:

1. Килиан Мбаппе («Реал») – должен получать 22,8 млн евро.

2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 17,9 млн евро.

3. Джуд Беллингем («Реал») – 17,5 млн евро.

4. Жоау Невеш («ПСЖ») – 17,3 млн евро.

5. Доминик Собослаи («Ливерпуль») – 17,1 млн евро.

6-7. Усман Дембеле («ПСЖ») – 16,9 млн евро.

6-7. Хулиан Альварес («Атлетико») – 16,9 млн евро.

8-9. Лаутаро Мартинес («Интер») – 16,7 млн евро.

8-9. Ламин Ямаль («Барселона») – 16,7 млн евро.

10-11. Винисиус Жуниор («Реал») – 16,2 млн евро.

10-11. Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – 16,2 млн евро.

12. Маркус Тюрам («Интер») – 16 млн евро.

13-14. Луис Диас («Бавария») – 15,7 млн евро.

13-14. Харри Кейн («Бавария») – 15,7 млн евро.

15. Коди Гакпо («Ливерпуль») – 15,5 млн евро.

16-18. Орельен Тчуамени («Реал») – 15,3 млн евро.

16-18. Брэдли Барколя («ПСЖ») – 15,3 млн евро.

16-18. Рафинья Диас («Барселона») – 15,3 млн евро.

19. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 15,2 млн евро.

20. Райан Гравенберх («Ливерпуль») – 15,1 млн евро.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?38042 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт CIES
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoЛуис Диас
CIES
logoпремьер-лига Англия
logoРайан Гравенберх
logoРафинья Диас
logoАтлетико
logoИнтер
logoВинисиус Жуниор
logoПСЖ
logoбундеслига Германия
logoМохамед Салах
logoБрэдли Барколя
logoЖоау Невеш
logoсерия А Италия
logoДжуд Беллингем
logoУсман Дембеле
logoЛамин Ямаль
logoБавария
logoДоминик Собослаи
logoХулиан Альварес
logoлига 1 Франция
logoКоди Гакпо
logoБарселона
logoМанчестер Сити
logoМаркус Тюрам
деньги
logoЛаутаро Мартинес
logoХарри Кейн
logoЛиверпуль
logoХвича Кварацхелия
logoОрельен Тчуамени
logoЭрлинг Холанд
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе – самый молодой игрок с 400 голами в XXI веке. Быстрее Килиана столько мог забить только Пеле
вчера, 16:43
Карпин подписал бы Мбаппе, Ямаля и Кейна и считает «Спартак» и «Сельту» лучшими командами в своей карьере: «Для маленького клуба из Виго быть в пятерке 5 лет – достижение»
вчера, 15:56
Мбаппе не сыграет за Францию в матче с Азербайджаном из-за воспаления голеностопа. Форвард вернулся в «Реал»
вчера, 12:05
Главные новости
Товарищеские матчи. Бразилия против Сенегала, США – Парагвай, Уругвай сыграет с Мексикой
сегодня, 14:50
Тренер Палестины перед игрой с командой Страны Басков: «Наше послание миру – давите на оккупантов, чтобы остановить геноцид. Наш народ заслужил свое государство и достойную жизнь»
7 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Испания сыграет с Грузией, Бельгия в гостях у Казахстана, Беларусь против Дании
сегодня, 14:57Live
Казахстан сдержал Бельгию – 1:1. Ванакен ответил на гол Сатпаева, Чеснокова удалили на 79-й
10 минут назад
Россия после ошибки Дивеева пропустила от Чили. Пас защитника ЦСКА через центр поля был перехвачен
20 минут назад
Россия принимает Чили в товарищеском матче. 0:1 – Тапия забил, Облякова заменили из-за травмы. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
Аршавин включил в идеальную сборную России себя, Мостового, Кержакова, Игнашевича, Титова, Жиркова, Денисова, Онопко, Анюкова, Акинфеева и Цымбаларя
28 минут назад
Обляков получил травму, упав на спину после верховой борьбы в 1-м тайме игры России с Чили. Матч ЦСКА со «Спартаком» – 22 ноября
30 минут назад
Умтити про 6:1 в матче с «ПСЖ»: «Все сложилось в пользу «Барселоны». Может, с ВАР было бы по-другому. А если бы парижане прессинговали и забили, все было бы кончено, но они этого не делали»
40 минут назад
Сделаем самые топовые спецпроекты – приходите работать в «Сирену» проджект-менеджером!
сегодня, 15:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-вингер Ирландии Хант о Роналду: «Он уже не тот, что раньше. Не очень хорошо двигался в игре, изобразил пантомиму, уходя с поля. Криштиану словно искал внимания ирландских фанатов»
11 минут назад
Пети об отъезде Мбаппе из сборной: «Раздуть скандал пытаются там, где его нет. Меня не шокирует особое отношение – это лучший игрок, он выигрывает матчи!»
38 минут назад
Линекер об ЛЧ: «Претенденты те же – «Реал», «Барса», «Сити», «Арсенал», «Ливерпуль». Шансы «канониров» в этом сезоне выше, их состав гораздо сильнее, чем раньше»
50 минут назад
Первая лига. «Торпедо» победило «Ротор», «Урал» в гостях у «Нефтехимика», СКА и «Енисей» сыграли 1:1
сегодня, 15:00Live
Эрик Кантона: «У меня дома нет фото, нет трофеев. Я не хочу быть пленником прошлого. Нужно смотреть вперед»
сегодня, 14:58
Кубок Манаса. Россия U21 победила Бахрейн U23 благодаря голам Бабаева на 99-й и 101-й, Иран уступил Кыргызстану
сегодня, 14:58
Тренер «Майами Долфинс» Макдэниэл встретился с Симеоне: «Он, пожалуй, лучший в своем деле. Повезло, что мне удалось провести с ним хотя бы чуть-чуть времени»
сегодня, 14:55
Белоус за пиво на стадионах: «С Fan ID проблем не будет. В цирках и театрах наливают и покрепче. На ЧМ-2018 не было инцидентов»
сегодня, 14:42
Гари Линекер: «Барселона» играет в футбол, за которым интересно наблюдать, их матчи результативны и зрелищны. У Ямаля блестящее будущее»
сегодня, 14:16
Йорди Кройфф о статуе для Месси: «Он особенный, как мой отец, у которого есть статуя. Лео займет заслуженное место»
сегодня, 14:08