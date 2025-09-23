Депутат Милонов о ситуациях с Россией и Израилем: «Нет никаких двойных стандартов. У них есть один стандарт – им можно все, а нам ничего! Все разговоры, возмущения – не более чем клоунада»

Виталий Милонов сравнил ситуации с Россией и Израилем в спорте .

«Нет никаких двойных стандартов. У них есть один стандарт – им можно все, а нам нельзя ничего! Когда кто-то чувствует себя человеком первого сорта, а остальных – второго, то такие решения абсолютно логично укладываются в вердикт, который они принимают. Все, что они делают – правильно! А мы – нет!

Поэтому все эти действия, разговоры, возмущения, вывешивание себе где-то там флажка Палестины или чего-нибудь еще – это не более чем клоунада. Что говорить про Европу, Америку...

Нам не нужна благосклонность. Мы не мелкие. Знаете, в каком-нибудь необычном заведении для мужчин в Москве молодым людям дают бесплатные коктейли, а нас туда не пускают. Но это не значит, что нам надо стремиться туда попасть», – сказал депутат Госдумы.

Вопрос отстранения Израиля от турниров выдвинут на голосование исполкома УЕФА 23 сентября. Большинство стран поддерживают бан (Israel Hayom)