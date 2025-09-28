Милонов рекомендует футболистам почитать Достоевского: «Побольше про ошибочность разгульной жизни. Некоторые играть не научились толком, а уже ездят на «бентлях» – это вызывает омерзение»

Виталий Милонов рекомендует футболистам почитать Достоевского.

«Я уверен, что некоторые футболисты читают книги. Не хочу обвинять наших футболистов в том, что они какие-то неполноценные люди.

Мне кажется, российским игрокам важно начать с нашей классики. Очень хорошо почитать им Достоевского Федора Михайловича, например «Игрока», «Записки из мертвого дома».

В общем, почитать побольше литературы, которая описывает тягость, трагедию, падения и ошибочность разгульной жизни. Потому что некоторые наши футболисты, к сожалению, еще играть не научились толком, а уже начинают ездить на позолоченных «бентлях». Это вызывает абсолютное омерзение у всех без исключения», – сказал депутат Государственной думы.