Депутат Свищев о встрече с экс-сотрудниками «Химок»: «Говорил с Митрофановым, придет РФС. Для них это важный клуб, вопрос не праздный. Наша задача – помочь гражданам восстановить истину»

На встречу с экс-сотрудниками «Химок» в Госдуме приглашен Максим Митрофанов.

Летом подмосковный клуб не получил лицензию Мир РПЛ на текущий сезон и объявил о прекращении деятельности. Позднее он был признан банкротом.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудники клуба написали письмо в Госдуму, в котором пожаловались на долги по зарплате. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил , что проведет встречу по этому вопросу.

Говоря о ситуации, депутат Виталий Милонов отметил, что возможно, существуют какие-то тайные механизмы для помощи в таких ситуациях, но важно «не водить обманутых людей за нос».

– В данной ситуации, получив и изучив обращение граждан, мы сделали несколько запросов, в том числе, в РФС, в Генпрокуратуру, в Министерство спорта, другие организации. И получили ответы о том, что действительно были обращения не только в наш адрес, но и во все эти организации, которые я назвал. Ситуация на контроле у всех. И наша задача довести все до логического конца и отстаивать интересы наших граждан.

Я не понимаю, почему это говорит господин Милонов, к нему также обращаются десятки или сотни граждан, и в ежедневном режиме любой депутат обязан реагировать. Работники ФК «Химки » – такие же граждане РФ. 1 октября мы с ними встречаемся. Позвали всех. Говорил с [генеральным секретарем] Митрофановым, придет РФС.

– Сам Митрофанов?

– Да. Я с ним лично на эту тему говорил. Для них это не праздный вопрос, не просто обанкротился клуб. «Химки» – важный клуб, участник крупнейших соревнований, участник системы футбола России. Это не ординарная история, когда банкротится клуб.

– Да, но тут хитрая схема. Туфан Садыгов был инвестором, но по факту он нигде не значится и взыскать деньги с него почти невозможно. Как вы видите ситуацию, с кого взимать долги, как обойти эту схему?

– Именно для этого мы проводим совещание. Мы не правоохранительные органы, не можем проводить дознание. Мы можем и должны реагировать, оказывать помощь нашим гражданам. И как раз поэтому придут представители всех организаций, о которых мы говорим, и мы уточним точку зрения и спросим, какие есть возможности взыскать с работодателей. Обратите внимание, я не называю ни одной фамилии. Мы не следственные органы, не прокуратура. Наша задача – помочь гражданам восстановить истину и получить свои честно заработанные деньги. Все.

– Прокуратура будет на встрече?

– Мы позвали их. Но насколько они будут... Мы очень надеемся на это. Они обещали, – сказал депутат ГД Свищев.