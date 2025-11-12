  • Спортс
  • «Мусаев не был футболистом, тренер из него какой? Это цирк бесплатный. Талалаев футболист был приличный и мой кумир как тренер. «Балтика» гоняла «Краснодар» как тузик шавку». Стипиди об РПЛ
62

«Мусаев не был футболистом, тренер из него какой? Это цирк бесплатный. Талалаев футболист был приличный и мой кумир как тренер. «Балтика» гоняла «Краснодар» как тузик шавку». Стипиди об РПЛ

Павел Стипиди: Талалаев – мой кумир, а Мусаев – это цирк бесплатный.

Бывший арбитр ФИФА и сотрудник российских клубов Павел Стипиди оценил работу Андрея Талалаева в «Балтике» и Мурада Мусаева в «Краснодаре».

«Фурор произвела «Балтика». Для людей это в новинку. Многие думали, что, как обычно, она будет идти во второй половине таблицы. Но «Балтика» за первый круг набрала уже больше очков, чем за весь позапрошлый чемпионат, когда она предыдущий раз выступала в Премьер-лиге.

Талалаев на деле квалифицированный тренер, мастерски умеющий строить команду из тех футболистов, кто у него уже есть. А также находить нужных ему игроков из низших лиг.

Против «Краснодара» у «Балтики» было полнейшее преимущество во втором тайме. Талалаев является моим кумиром в тренерском деле. Хотя я проработал в клубах с восемнадцатью тренерами, и кумиров у меня не было.

Талалаев импонирует мне и как тренер, и как человек. Тем, каким образом он достигает успехов, можно только восхищаться. Даже если второй круг «Балтика» закончит на десятом месте, я восхищаться Талалаевым не перестану.

Когда я прочитал, что лучшим тренером октября был признан Мусаев и что его выбрали эксперты, я смеялся минут двадцать. Какие эксперты? Григорян, Шалимов, кто еще?

«Балтика» гоняла «Краснодар» как тузик шавку по всему калининградскому стадиону. Не надо рассказывать, что у «Краснодара» не было Кордобы. Если был бы Кордоба, их бы тоже гоняли.

Талалаев и футболист был приличный, и тренер он очень сильный. Мусаев не был футболистом, а тренер из него какой? Это цирк бесплатный», – сказал Стипиди.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
logoБалтика
logoАндрей Талалаев
logoКраснодар
logoМурад Мусаев
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Григорян
logoИгорь Шалимов
Павел Стипиди
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
