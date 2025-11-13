Дидье Дешам: «В Лиге 1 и Лиге 2 многие позиции занимают иностранные тренеры – разочарован этим. У французских специалистов есть способности, но они не востребованы»
Дидье Дешам: иностранные тренеры занимают должности во французском футболе.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил озабоченность из-за иностранных специалистов во французском футболе.
«Если посмотреть на Лигу 1 и Лигу 2 – я ничего не имею против иностранных тренеров – но они занимают многие позиции.
У меня нет сожаления из-за этого, но я разочарован.
Потому что, думаю, есть много французских тренеров, которые обладают способностями, но не востребованы или не занимают те позиции, которые могли бы занимать. В их числе и мои коллеги», – сказал Дидье Дешам.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
