Мусаев после 1:1 с «Балтикой»: «Краснодар» завершил первый круг лидером, ребята молодцы. Справились, но Кордобу заменить не смогли»

Мурад Мусаев: «Краснодар» завершил первый круг лидером, ребята молодцы.

Главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев высказался о ничьей с «Балтикой» (1:1) в 15-м туре Мир РПЛ .

– Как и ожидалось, здесь играть тяжело каждой команде. «Балтика » играет в силовой и скоростной футбол. Надо не сбиваться, играть в одно‑два касания, в первые 60 минут получалось хорошо, создавали моменты, а концовка не удалась.

Ребята справились, но не смогли заменить Кордобу . Перрен молодец, отдал голевую, но мощи нам не хватило вверху.

Первый круг завершили лидерами, ребята молодцы. Через две недели новый матч, снова в бой.

– Почему заменили Сперцяна?

– Стали хуже подбирать мячи, контролировать мяч. Не скажу, что Эдик заслуживал замену, но и Даня [Козлов] сделал несколько ассистов в матче на Кубок, тоже заслужил. Тем более он играл здесь ранее, – сказал Мурад Мусаев .