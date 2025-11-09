«Балтика» не проигрывает в РПЛ 5 матчей – 3 победы, 2 ничьих. Дальше – «Оренбург»

«Балтика» не проигрывает в РПЛ с сентября.

«Балтика» продлила серию без поражений в Мир РПЛ .

Команда Андрея Талалаева сыграла вничью с «Краснодаром » в матче 15-го тура Мир РПЛ (1:1).

В 5 последних матчах чемпионата России «Балтика » одержала три победы и дважды сыграла вничью. Последний раз калининградцы проигрывали 28 сентября в матче с ЦСКА (0:1).

После первого круга чемпионата «Балтика» занимает 5-е место в таблице, набрав 28 очков. 22 ноября команда сыграет на выезде с «Оренбургом».