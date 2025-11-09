«Балтика» не проигрывает в РПЛ 5 матчей – 3 победы, 2 ничьих. Дальше – «Оренбург»
«Балтика» не проигрывает в РПЛ с сентября.
«Балтика» продлила серию без поражений в Мир РПЛ.
Команда Андрея Талалаева сыграла вничью с «Краснодаром» в матче 15-го тура Мир РПЛ (1:1).
В 5 последних матчах чемпионата России «Балтика» одержала три победы и дважды сыграла вничью. Последний раз калининградцы проигрывали 28 сентября в матче с ЦСКА (0:1).
После первого круга чемпионата «Балтика» занимает 5-е место в таблице, набрав 28 очков. 22 ноября команда сыграет на выезде с «Оренбургом».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
