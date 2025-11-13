«Сделать главным спартаковского русского ветерана – прикольная идея. Мостовой годится. Надо рисковать и пробовать новое». Ефимова о «Спартаке»
Призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова прокомментировала отставку Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».
– «Спартак» расторг контракт со Станковичем. Какая ваша реакция как болельщицы красно‑белых?
– В последнее время «Спартак» играл очень плохо.
Специалист‑то он неплохой. Просто, знаете, иногда надо найти своего тренера. Ребята ведь в составе тоже неплохие, умеют играть в футбол. Да и Деян Станкович умеет работать.
Видимо, у них нет мэтча, какой‑то химии, где‑то он что‑то не так ставит. Поэтому нет результата.
– Если бы вас тренировал толстый бородатый мужик, который умеет орать – вы бы с ним сработались?
– Я – нет. Со мной надо работать очень мягко. Объяснять, рассказывать. Потому что я тоже очень вспыльчивая, на эмоциях.
Зато со мной всегда можно договориться. Просто надо найти подход. Вот и «Спартаку» надо найти что‑то среднее между Станковичем и Гильермо Абаскалем.
– Кто же тогда может стать новым главным тренером «Спартака»?
– Прикольная идея, чтобы главным сделать спартаковского русского ветерана. Годится Александр Мостовой.
Я хотела бы на это посмотреть! Вообще всегда надо рисковать и пробовать что‑то новое, – сказал Юлия Ефимова.