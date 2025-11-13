  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Сделать главным спартаковского русского ветерана – прикольная идея. Мостовой годится. Надо рисковать и пробовать новое». Ефимова о «Спартаке»
43

«Сделать главным спартаковского русского ветерана – прикольная идея. Мостовой годится. Надо рисковать и пробовать новое». Ефимова о «Спартаке»

Юлия Ефимова предложила назначить Александра Мостового тренером «Спартака».

Призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова прокомментировала отставку Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

– «Спартак» расторг контракт со Станковичем. Какая ваша реакция как болельщицы красно‑белых?

– В последнее время «Спартак» играл очень плохо.

Специалист‑то он неплохой. Просто, знаете, иногда надо найти своего тренера. Ребята ведь в составе тоже неплохие, умеют играть в футбол. Да и Деян Станкович умеет работать.

Видимо, у них нет мэтча, какой‑то химии, где‑то он что‑то не так ставит. Поэтому нет результата.

– Если бы вас тренировал толстый бородатый мужик, который умеет орать – вы бы с ним сработались?

– Я – нет. Со мной надо работать очень мягко. Объяснять, рассказывать. Потому что я тоже очень вспыльчивая, на эмоциях.

Зато со мной всегда можно договориться. Просто надо найти подход. Вот и «Спартаку» надо найти что‑то среднее между Станковичем и Гильермо Абаскалем.

– Кто же тогда может стать новым главным тренером «Спартака»?

– Прикольная идея, чтобы главным сделать спартаковского русского ветерана. Годится Александр Мостовой.

Я хотела бы на это посмотреть! Вообще всегда надо рисковать и пробовать что‑то новое, – сказал Юлия Ефимова.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?28839 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoЮлия Ефимова
logoАлександр Мостовой
logoМатч ТВ
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoГильермо Абаскаль
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
В 13 европейских клубах играют россияне. Вспомните все команды наших легионеров?
20 минут назадТесты и игры
Валерий Карпин: «Пиво – окей, но пять литров и в муку – не окей. Рюмка водки или бокал вина – окей, а пять бутылок – не окей. Везде нужно знать меру»
23 минуты назад
Лапорта о системе правления «Барсы»: «Пока я президент, клуб будет принадлежать сосьос. Более 125 лет мы привержены свободе и культуре Каталонии – неуместно сводить все к бизнесу»
39 минут назад
Акинфеев о любимом фильме: «Морозко» – стабильно первое место. Я прожил в СССР всего четыре года, но почему-то тянет туда. Люблю все классические картины, от «Афони» до «Ивана Васильевича»
57 минут назад
Роналду – журналисту на вопрос о 1000-м голе в финале ЧМ: «Вы пересмотрели фильмов, это слишком идеально. Я бы закончил карьеру на высокой ноте, будь это правдой»
сегодня, 09:15
Де ла Фуэнте о заявлениях Ямаля про «Реал»: «Уверен, Ламин не хотел проявить неуважение – момент был неподходящим, возможно. Нужно быть осторожнее со словами»
сегодня, 09:05
Гол Аршавина Германии в 2005-м могут переписать на Кержакова. Александр сказал: «Классно, если бы мне вернули этот гол, и мы с Дзюбой опять бы поравнялись»
сегодня, 08:36
Кефрен Тюрам вызван в сборную Франции в связи с повреждением Камавинга
сегодня, 08:36
Квалификация ЧМ-2026. Армения сыграет с Венгрией, Англия примет Сербию, Франция – Украину, Португалия в гостях у Ирландии
сегодня, 08:22
Александр Головин: «При любом лимите могут расти хорошие игроки. Не вижу в этом какой-то большой проблемы или препятствия»
сегодня, 08:13
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о матче с Перу: «Смотрел одним глазом, интереса никакого к этим матчам. Проиграют или выиграют – что дальше? Разве что устроить концерт, чтобы порадовать болельщиков»
1 минуту назад
Абаскаль об отставке Станковича: «Увольнение любого тренера всегда имеет причины. «Спартак» – клуб с большими амбициями, нынешнее положение не может их устраивать»
3 минуты назад
Камбоджа хочет сыграть с Россией: «Готовы провести матч у нас. Это будет лучше»
12 минут назад
Франция – Украина. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
21 минуту назад
Англия – Сербия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
30 минут назад
Сборная Алжира хочет пригласить брата Мбаппе, как уже было с сыном Зидана
41 минуту назад
Ташуев о сборной: «Видно, что у игроков не горят глаза, товарищеские матчи приелись. Уже и соперники к нам приезжают играть не в полную силу»
сегодня, 09:00
Сергеев про 1:1 с Перу: «Для победы не хватило второго гола. Газон не повлиял»
сегодня, 08:48
Тренер Испании де ла Фуэнте: «Ямаль не говорил о проблемах с пахом в сентябре, а сообщил о боли в пояснице. Мне ничего не сказали, а я не читаю мысли»
сегодня, 07:37
Гарсия о высокой линии обороны «Барсы»: «Рискованная стратегия, но она окупается, если все делать хорошо. Тактика работает – это было видно в прошлом сезоне»
сегодня, 05:15