Карпин об 1:1 с Перу: «Сколько было моментов у ворот России? Ноль. Кроме удара с 30 метров, моментов не помню – вопросов к обороне нет»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался после товарищеского матча с командой Перу (1:1).
– В чем был тренерский просчет?
– В том, что сыграли вничью (смеется). Сколько было моментов у наших ворот? Ноль. Пропустили только потому, что у вратаря поехала нога.
А сколько было моментов у нас? Забей Сергеев – было бы 2:0, или даже 3:0, и все бы сейчас радовались.
– Во втором тайме Россия немного уступила пространство, и сборная Перу начала проводить позиционные атаки. С чем это связано?
– Соперник тоже играет в футбол. Мы оборонялись во втором тайме больше, чем в первом. Возможно, замены не усилили, возможно, просто не хватило сил.
Но, кроме удара с 30 метров, я моментов не помню у наших ворот, поэтому вопросов к обороне у меня нет. Пропустили необязательный гол – бывает, – сказал Валерий Карпин.