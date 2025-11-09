  • Спортс
  • Талалаев про 1:1 с «Краснодаром»: «Не увидел чемпионов России на поле во 2-м тайме, не было ни удара в створ. «Балтике» не хватило мастерства в атаке и взвешенности решений»
Талалаев про 1:1 с «Краснодаром»: «Не увидел чемпионов России на поле во 2-м тайме, не было ни удара в створ. «Балтике» не хватило мастерства в атаке и взвешенности решений»

Андрей Талалаев: ребята в «Балтике» делают невозможное.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал ничью с «Краснодаром» в 15-м туре Мир РПЛ (1:1).

«Ребята делали невозможное, а сейчас делают то, что даже не умеют делать.

Чувство неудовлетворенности осталось. В первом тайме вышли с пиететом. Немножко поговорили в перерыве, на повышенных тонах. И во втором тайме вернулась та «Балтика», которую мы хотели видеть.

Из первого тайма понравилась реакция на гол. Когда гол пропускаем, обычно 10-15-20 минут возвращались в игру. А здесь получилось быстро.

Второй тайм – уважаю чемпионов России, но не увидел их на поле, не было ни удара в створ. А нам не хватило индивидуального мастерства в атаке и взвешенности решений.

Самое главное – спокойно доиграть до зимы, и чтобы у нас остались игроки», – передает слова Талалаева корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
