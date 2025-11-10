Талалаев про 1:1 с «Краснодаром»: «Неудовлетворительно, на 30-й минуте троих поменять хотел. Какие слова нашел в перерыве? Матерные»
Андрей Талалаев остался недоволен ничьей с «Краснодаром» в 15-м туре Мир РПЛ (1:1).
– Ничья с лидером РПЛ. Это успех в сегодняшнем матче? Потеряли очки или приобрели?
– В конце мая месяца узнаем.
– А так сегодня сразу?
– Сегодня? Неудовлетворительно, я считаю.
– Почему замена Сергея Пряхина произошла уже в перерыве? Что с ним случилось?
– Я на 30‑й минуте хотел троих поменять. Три человека сегодня не вышли на первый тайм.
– А конкретно кто это были?
– Мы разберемся, кто это были и разберемся, как нам изменить. Видели команду во втором тайме? Пришлось немного внести коррективы в перерыве, чуть‑чуть перестроиться, и ребята сыграли очень хороший второй тайм.
Во втором тайме ни одного удара в створ наших ворот от чемпиона России. Поэтому я удовлетворен тем, как сыграли второй тайм, но первый…
Кроме реакции на пропущенный гол, мне не понравилось ничего. Потому что тот план, который у нас был, к сожалению, не реализовывался. «Краснодар» владел мячом, создавал остроту, входы во фланги и полуфланги. Во втором было ощущение, что наша команда была другой.
– Какие слова вы нашли в перерыве?
– Матерные.
– Видимо, это работает.
– Не всегда, но иногда нужно, – сказал главный тренер «Балтики».
