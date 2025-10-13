Зинедин Зидан: «Анчелотти – хороший тренер, он слушает своих игроков. Тренер очень важен – это 80% команды»

Зинедин Зидан объяснил, что Карло Анчелотти хороший тренер – он слушает игроков.

Француз играл под руководством итальянца в «Ювентусе», а потом был его помощником в «Реале ».

– Мой старый друг, важный человек в моей карьере. Он хороший тренер, потому что слушает игроков. У каждого тренера свои характеристики, и ты берешь что-то от каждого. Карло много слушает своих игроков.

Думаю, для тренера самое важное – страсть к футболу. Он должен прививать игрокам что-то, отдавать им все, что у него внутри. Если ты увлечен, ты всегда передаешь что-то другим. Тренер очень важен – это 80% команды. Если тренер серьезный, то и игроки такие же.



Нужно излучать позитивную энергию. Я старался передавать игрокам абсолютную уверенность. Я говорил: «Мы молодцы, но этого недостаточно. Нам нужно больше работать, чтобы быть готовыми к матчу». И на тренировках я всегда давал им мяч, даже при физической нагрузке.

– Многие выдающиеся тренеры были полузащитниками во время футбольной карьеры.

– Да. Потому что в центре поля я, например, мог видеть все и понимать, что происходит. Я считаю, что полузащита – это сердце игры, – сказал бывший главный тренер «Реала» Зидан .