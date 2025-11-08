0

Конюшков о том, кто ассоциируется с Зиданом: «Разин, тоже лысый»

Конюшков из «Торпедо» сыграл в ассоциации и сравнил Разина с Зиданом.

Хоккеист «Торпедо» Богдан Конюшков назвал хоккеистов и тренеров, с которыми у него ассоциируются известные футболисты.

– Зидан.

Андрей Разин, тоже лысый.

– Криштиану Роналду.

Антон Ковалев. Роналду известен своей трудолюбивостью, у них она на одном уровне.

– Харри Кейн.

– Тяжело сказать, не знаю.

– Буффон.

Николай Хабибулин.

– Пирло.

– Алексей Кручинин. Умный игрок и, может быть, волосами похож, – сказал Конюшков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
Комментарии
