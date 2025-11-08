Конюшков о том, кто ассоциируется с Зиданом: «Разин, тоже лысый»
Конюшков из «Торпедо» сыграл в ассоциации и сравнил Разина с Зиданом.
Хоккеист «Торпедо» Богдан Конюшков назвал хоккеистов и тренеров, с которыми у него ассоциируются известные футболисты.
– Зидан.
– Андрей Разин, тоже лысый.
– Криштиану Роналду.
– Антон Ковалев. Роналду известен своей трудолюбивостью, у них она на одном уровне.
– Харри Кейн.
– Тяжело сказать, не знаю.
– Буффон.
– Пирло.
– Алексей Кручинин. Умный игрок и, может быть, волосами похож, – сказал Конюшков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
