Зинедин Зидан: «Роналдо был лучшим игроком. Он говорил: «Я проброшу мяч тебе между ног». И делал это»

Зинедин Зидан назвал Роналдо лучшим игроком 90-х и начала нулевых.

«Если задуматься о том, кто был [в мое время] лучшим игроком, то это Роналдо . То, что он проделывал на поле, было невероятным. Он говорил: «Я проброшу мяч тебе между ног». И делал это», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса», «Реала », сборной Франции и экс-тренер «Мадрида».