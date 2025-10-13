  • Спортс
  • Зинедин Зидан: «Роналдо был лучшим игроком. Он говорил: «Я проброшу мяч тебе между ног». И делал это»
1

Зинедин Зидан: «Роналдо был лучшим игроком. Он говорил: «Я проброшу мяч тебе между ног». И делал это»

Зинедин Зидан назвал Роналдо лучшим игроком 90-х и начала нулевых.

«Если задуматься о том, кто был [в мое время] лучшим игроком, то это Роналдо. То, что он проделывал на поле, было невероятным. Он говорил: «Я проброшу мяч тебе между ног». И делал это», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса», «Реала», сборной Франции и экс-тренер «Мадрида».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: La Gazzetta dello Sport
