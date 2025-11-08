  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зинедин Зидан: «Ювентус» снова станет великим, он навсегда в моем сердце. Этот клуб учит побеждать любой ценой»
20

Зинедин Зидан: «Ювентус» снова станет великим, он навсегда в моем сердце. Этот клуб учит побеждать любой ценой»

Зидан: «Ювентус» снова станет великим.

Бывший полузащитник «Ювентуса» Зинедин Зидан надеется, что клуб вернет себе величие.

«Ювентус» навсегда в моем сердце, он снова станет великим. Вначале мне было тяжело, потому что я не привык к ритму тренировок и нагрузкам. Но постепенно мой талант проявился, в том числе благодаря изменению подхода.

«Юве» учит тебя, что нужно побеждать любой ценой. Во Франции, если ты проигрывал матч, ничего не происходило, а в Италии все по-другому», – сказал Зидан в интервью La Gazzetta dello Sport .

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?3509 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Sports
Источник: сайт Альфредо Педулы
logoЗинедин Зидан
logoсерия А Италия
logoЮвентус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судья Сезари: «Не помню жалоб от Зидана, Фигу, Баджо, ван Бастена, Марадоны – великие не ноют, в крайнем случае бросают взгляд на арбитра. Диего на поле били – ни единой жалобы»
4 ноября, 19:24
Романцев о критике Карпиным лимита: «Он привык прямо высказывать и отстаивать свое мнение. За это одни его уважают, а другие не любят. Он не изменяет принципам»
31 октября, 12:50
Мостовой не поздравил бы Мусаева с Днем тренера: «Открывал двери и носил мячи, а сейчас влез. Слуцкий – такой же персонаж. Гвардиолу, Зидана, Энрике и Дешама могу поздравить»
30 октября, 15:11
Главные новости
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма», «Арсенал» против «Сандерленда», «Челси» примет «Вулвс», «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
8 минут назадLive
Пеп о занятиях после тренерской карьеры: «Начну готовить, буду учить французский, проводить время с детьми, путешествовать. Можно и просто посидеть дома без дела»
10 минут назад
«Динамо» – «Акрон». 0:1 – Пестряков забил! Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
ЭСК поддержала два решения Левникова в игре «Краснодара» и «Спартака» – не фиксировать нарушение на Мартинсе и не ставить пенальти в пользу красно-белых
20 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» против «Акрона», ЦСКА в гостях у «Махачкалы», «Краснодар» сыграет с «Балтикой» в воскресенье
сегодня, 11:01Live
Левандовски и Кейн – кто их объединил? Проверьте в «Комбо»!
38 минут назадТесты и игры
Саморано заявил, что общался с покойным отцом через медиума: «Я чувствовал его, понял, что с ним все хорошо. Он сказал мне, что присутствует в моей жизни через моего сына»
48 минут назад
«Монако» интересуется Батраковым. Бывший вице-президент клуба Васильев прилетал на матч «Локо» с ЦСКА
сегодня, 11:33
Черданцев за лимит: «Без него просто наберут всех иностранцев. Должно быть гарантии рабочих мест, если родители выбирают для ребенка такой путь»
сегодня, 11:30
Мостовой о совмещении Карпина: «Как «Динамо» может стать чемпионом, когда сидишь на нескольких стульях одновременно? Покажите, где в других странах есть такое»
сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» Махачкала – ЦСКА. Агаларов и Кисляк в старте. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
1 минуту назад
«Пари НН» – «Рубин». Боселли и Даку играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
3 минуты назад
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Мбемо, Симонс, Бруну, Джонсон играют. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Ханси Флик о поддержке руководства «Барсы»: «Их доверие крайне важно. Мы оставляем много пространства в обороне, хотим быть сплоченнее при игре без мяча»
22 минуты назад
Губерниев видит Черчесова или Талалаева во главе «Спартака»: «Они пойдут. Но пригласят очередного иностранца и балбеса»
23 минуты назад
Доминик Собослаи: «Все видели игру «Ливерпуля» против «Реала» – мы бегали, боролись, поддерживали друг друга. Главное – продолжать в таком же духе»
28 минут назад
Первая лига. «Родина» примет «Нефтехимик», «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы в понедельник
37 минут назадLive
«Парма» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
54 минуты назад
«Арсенал» никогда не выглядел так сильно, как сейчас. Им не хватает только трофеев. Райс – это современный Брайан Робсон, носится по полю туда-сюда». Киоун о команде Артеты
сегодня, 11:20
«Что он выпивал? Бред!» Кирьяков о предложении Пеллегрини запретить возвращать мяч на свою половину, когда он пересек середину поля
сегодня, 10:58