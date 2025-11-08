Зинедин Зидан: «Ювентус» снова станет великим, он навсегда в моем сердце. Этот клуб учит побеждать любой ценой»

Зидан: «Ювентус» снова станет великим.

Бывший полузащитник «Ювентуса» Зинедин Зидан надеется, что клуб вернет себе величие.

«Ювентус» навсегда в моем сердце, он снова станет великим. Вначале мне было тяжело, потому что я не привык к ритму тренировок и нагрузкам. Но постепенно мой талант проявился, в том числе благодаря изменению подхода.

«Юве» учит тебя, что нужно побеждать любой ценой. Во Франции, если ты проигрывал матч, ничего не происходило, а в Италии все по-другому», – сказал Зидан в интервью La Gazzetta dello Sport .