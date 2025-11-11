Черчесов о словах Дзюбы: «Спасибо ему. Мы с Артемом прошли большой путь. Он взрослеет и смотрит на какие‑то вещи по‑другому, я меняюсь – это нормально»

Станислав Черчесов: Спасибо Дзюбе за добрые слова.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о словах Артема Дзюбы.

Нападающий «Акрона» ранее заявил , что «Спартаку» и «Динамо» стоило рассмотреть кандидатуру Черчесова.

– Артем Дзюба сказал, что «Спартаку» и «Динамо» надо было приглашать Черчесова. Вам приятны такие слова?

– Я слышал эти слова.

Мы с Артемом прошли большой путь, бывали разные моменты. Он знает мое отношение к нему, мои требования, которые всегда предъявлялись. Он взрослеет и смотрит на какие‑то вещи по‑другому. И я меняюсь. Это нормально.

А все остальное лирика. Он в «Акроне », я в «Ахмате ». Но за добрые слова ему спасибо, – сказал Станислав Черчесов.