Ташуев о «Спартаке»: «Станкович стабилизировал состав – больше не дергается. Раньше мы не понимали, как он хочет строить игру. Ситуация поменялась в лучшую сторону»

Сергей Ташуев: Станкович стабилизировал состав «Спартака».

Бывший главный тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев высказался о победе «Спартака» над «Ахматом » (2:1) в матче Мир РПЛ.

– Вам понятен тот футбол, который серб ставит в «Спартаке»?

– Сегодня уже можно говорить о том, что Деян стабилизировал состав. Больше не дергается.

А то раньше мы не понимали, как он хочет строить игру. Маркиньос выходил на разных позициях, кто-то еще... Шараханья.

Сейчас ситуация поменялась в лучшую сторону. Футболисты привыкают к своим позициям, своим ролям на поле.

–То есть перспективы у этого «Спартака» просматриваются?

– Во-первых, подопечные Станковича бились против «Ахмата», выдерживали давление, борьбу. Играли по счету, мало что позволили хозяевам после перерыва.

Да, пропустили со стандарта. Но в остальном справлялись с давлением. Грозненцы же обладают неплохой скамейкой. Есть кем усиливать игру.

На замену вышли Жемалетдинов, Конате. Но ничего – «Спартак» не дрогнул. Да и Станкович грамотно сработал заменами.

– Поясните, пожалуйста.

– «Ахмат» стал играть в два нападающих, больше задействовал фланги. Деян сразу заменил уставших латералей, Дмитриева поднял повыше.

Выпустил свежих Рябчука и Зобнина. И стало спокойнее. Москвичи сыграли на удержание, добились важной победы, – сказал Сергей Ташуев.