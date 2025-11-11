Расулов о провальной половине сезона «Динамо»: «Не знаю, для кого? Так громко говорить нельзя – 100%. Мы сами от себя ожидали лучшей игры»

Курбан Расулов не стал называть провальной первую половину сезона РПЛ от «Динамо».

Вратарь «Динамо » Курбан Расулов прокомментировал выступление команды в первой половине сезона Мир РПЛ .

Команда тренера Валерия Карпина на данный момент занимает 10-е место в таблице чемпионата, набрав 17 очков в 15 матчах.

– Можно констатировать, что первая половина сезона вышла провальной?

– Так громко говорить нельзя – 100%. Провальная… Не знаю, для кого?

– Для болельщиков, наверное.

–То, что от нашей команды ожидали места в таблице выше – да. Я думаю, мы и сами от себя ожидали лучшей игры, больше побед и место в таблице выше.

К сожалению, сейчас это не то, что мы хотели видеть, – сказал Курбан Расулов .