Расулов о провальной половине сезона «Динамо»: «Не знаю, для кого? Так громко говорить нельзя – 100%. Мы сами от себя ожидали лучшей игры»
Курбан Расулов не стал называть провальной первую половину сезона РПЛ от «Динамо».
Вратарь «Динамо» Курбан Расулов прокомментировал выступление команды в первой половине сезона Мир РПЛ.
Команда тренера Валерия Карпина на данный момент занимает 10-е место в таблице чемпионата, набрав 17 очков в 15 матчах.
– Можно констатировать, что первая половина сезона вышла провальной?
– Так громко говорить нельзя – 100%. Провальная… Не знаю, для кого?
– Для болельщиков, наверное.
–То, что от нашей команды ожидали места в таблице выше – да. Я думаю, мы и сами от себя ожидали лучшей игры, больше побед и место в таблице выше.
К сожалению, сейчас это не то, что мы хотели видеть, – сказал Курбан Расулов.
Что «Динамо» делать с Карпиным?19134 голоса
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости