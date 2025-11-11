Газзаев о «Динамо»: «Команда выступает неубедительно – по результатам и качеству игры. Возможности клуба высокие – такие же, как у «Зенита», «Краснодара», «Локомотива» и ЦСКА»

Валерий Газзаев: выступление «Динамо» – неудовлетворительное.

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал игру «Динамо» в сезоне Мир РПЛ.

Команда тренера Валерия Карпина на данный момент занимает 10-е место в таблице чемпионата, набрав 17 очков в 15 матчах.

«Перед началом сезона была проведена очень большая пиар-компания. И она была обоснована, ведь пришел новый тренер, главный тренер национальной сборной, и были приобретены игроки хорошего уровня.

Естественно, вся работа была нацелена на достижение самых высоких результатов. Поэтому сегодня и болельщики, и руководство клуба, и сами футболисты, и главный тренер недовольны выступлением команды в чемпионате России.

Теперь для того, чтобы попасть в призовую тройку, «Динамо» во втором круге надо выиграть минимум 10-12 матчей. Команда выступает неубедительно – и по результатам, и по качеству игры. Ожидания перед началом сезона были высокими, а выступление команды пока не впечатляет.



Сложно сказать, с чем это связано. Я думаю, что существует большой комплекс проблем и нельзя выделить какой-то отдельный элемент. Это и функциональная подготовка, и тактическая гибкость тренерского штаба, и ответственность игроков, которые должны понимать, какой великий клуб они представляют. Ведь все знают богатые историю и традиции «Динамо ».

А возможности у клуба сегодня довольно высокие. Такие же, как у «Зенита », «Краснодара », «Локомотива » и ЦСКА , которые претендуют на призовые места. Поэтому выступление «Динамо» в первой части чемпионата неудовлетворительное.

Перед началом сезона амбиции и задачи были огромными, все верили в команду, тренера и игроков, а сейчас наступило разочарование», – сказал Валерий Газзаев.