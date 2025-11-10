  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Титов о Станковиче: «Деян думал, что ему будет проще, но «Спартак» – это вулкан. Мне очень хотелось, чтобы у руля команды был футболист, а не тот, кто научился руководить около доски»
12

Титов о Станковиче: «Деян думал, что ему будет проще, но «Спартак» – это вулкан. Мне очень хотелось, чтобы у руля команды был футболист, а не тот, кто научился руководить около доски»

Егор Титов: «Спартак» – это вулкан, Станкович думал, что будет проще.

Егор Титов выразил поддержку главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу.

«Что касается Станковича, то мне очень хотелось, чтобы у руля команды был именно футболист, а не тот, кто научился руководить около доски. Не знаю, продолжит ли работу Станкович в «Спартаке» дальше.

Конечно, его эмоции… Я его прекрасно понимаю. Ты работаешь в «Спартаке» – это вулкан. Возможно, он думал, что будет немного проще. Но увы, проще здесь не будет. «Спартак» – самая популярная команда в России.

В оставшихся матчах этого года я желаю Станковичу и тренерскому штабу, чтобы все получилось. Лично приду и поддержу. Уверен, что все будет хорошо», – сказал бывший игрок «Спартака».

Что «Динамо» делать с Карпиным?14828 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoЕгор Титов
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Малафеев, Акинфеев, Тороп − кто главный по сухим матчам в FONBET Кубке России?
35 минут назадТесты и игры
Игнатьев о критике: «В СМИ одна грязь, мало интересного пишете. Мнения экспертов – ради лайков и комментариев. Можно сойти с ума, если прислушиваться к каждому»
49 минут назад
Сергей Ташуев: «Все хают Станковича, даже если он побеждает. А про Карпина в «Динамо» мы слышим: «Ему надо еще дать время поработать». Разве это не двойные стандарты?»
сегодня, 12:54
Куртуа получил травму приводящей мышцы ноги. Вратарь «Реала» не сыграет за Бельгию в ноябре
сегодня, 12:50
Баринов и Сильянов пропустят игры сборной с Перу и Чили. Футболисты «Локомотива» травмировались в матче с «Оренбургом»
сегодня, 12:39
Агент Миранчука про уход из «Атланты»: «Новость для кликов, Алексей выполняет контракт. Он большой профессионал и не будет сваливать невыход в плей-офф на партнеров»
сегодня, 12:10
У Вальверде травма полуперепончатой мышцы правой ноги. Хавбек «Реала» пропустит 1–2 недели
сегодня, 12:09
Девять человек застали в «Барселоне» и Педри, и Хави. Сколько назовете?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Холанд и Шерки подкалывают друг друга в раздевалке «Ман Сити». Райан смеется над акцентом норвежца, Эрлинг в ответ кричит ему: «Шерррррки!»
сегодня, 11:44
Дзюба о «Зените» Рио-де-Жанейро: «Играют два россиянина – стоит Мостовому или Глушенкову провести среднюю игру, они сразу в запасе. Обвинить своих пацанов проще всего»
сегодня, 11:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» продал контрольный пакет акций инвестфонду Apollo, сделку закроют в 2026-м. Американская компания вложится в команды и инфраструктурные проекты клуба
2 минуты назад
Гришин о конфликте Станковича с журналистом: «Спрашивайте по игре – по тактике, заменам, тут я на стороне Деяна. Не надо провоцировать вопросами о судействе, он правильно сказал»
8 минут назад
Моуринью после 2:2 с «Каза Пия»: «Это вина «Бенфики», судей и ВАР. Пенальти в наши ворота не трактуется ФИФА и УЕФА как 11-метровый – это вернуло соперника в игру»
24 минуты назад
Нагельсманн о Виртце: «В «Ливерпуле» очень сложная ситуация. Каждый хочет быть «звездой» атаки, клуб нестабилен. Мы все знаем способности Фло, но ему нелегко проявить себя»
26 минут назад
Василий Герелло исполнит «Вечернюю песню» после матча России и Перу на «Газпром Арене»
39 минут назад
Ди Канио о «Наполи»: «Конте постоянно транслирует негатив, подобный бою там-тама – команда становится лидером, а он говорит: «Нас все равно критикуют». Это влияет на игроков»
51 минуту назад
Кафанов о Сафонове в «ПСЖ»: «Ни в чем не уступает Шевалье, он в прекрасной форме. Нужно дать Матвею провести хотя бы три матча подряд, тогда он будет действовать все лучше»
сегодня, 13:04
Первая лига. «Челябинск» играет с «Уфой», «Факел» против «Спартака» из Костромы
сегодня, 13:03Live
Гвардиола о Бернарду: «Один из самых умных игроков. В прошлом сезоне он вымотался, но был с нами в каждом матче – поэтому он капитан «Сити», это не забудется»
сегодня, 12:39
Руни о гонке в АПЛ: «Арсенал» фаворит, «Сити» набирает обороты – победит кто-то из них. «Ливерпулю» будет непросто»
сегодня, 12:27