Титов о Станковиче: «Деян думал, что ему будет проще, но «Спартак» – это вулкан. Мне очень хотелось, чтобы у руля команды был футболист, а не тот, кто научился руководить около доски»

Егор Титов: «Спартак» – это вулкан, Станкович думал, что будет проще.

Егор Титов выразил поддержку главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу .

«Что касается Станковича, то мне очень хотелось, чтобы у руля команды был именно футболист, а не тот, кто научился руководить около доски. Не знаю, продолжит ли работу Станкович в «Спартаке» дальше.

Конечно, его эмоции… Я его прекрасно понимаю. Ты работаешь в «Спартаке» – это вулкан. Возможно, он думал, что будет немного проще. Но увы, проще здесь не будет. «Спартак» – самая популярная команда в России.

В оставшихся матчах этого года я желаю Станковичу и тренерскому штабу, чтобы все получилось. Лично приду и поддержу. Уверен, что все будет хорошо», – сказал бывший игрок «Спартака ».