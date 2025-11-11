  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин о Головине и «Зените»: «Находимся на связи с агентом – у него есть подопечные в нашей академии. Спрашиваю про Александра: как он играет и какие у него мысли?»
6

Аршавин о Головине и «Зените»: «Находимся на связи с агентом – у него есть подопечные в нашей академии. Спрашиваю про Александра: как он играет и какие у него мысли?»

Андрей Аршавин оценил возможность появления Александра Головина в «Зените».

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос о возможности перехода в клуб полузащитника «Монако» Александра Головина.

– Агент Александра Головина на днях заявил, что вы постоянно зовете Александра в «Зенит». Считаете, он однажды может оказаться в Санкт-Петербурге?

– Мы находимся на связи с Александром Клюевым, агентом Головина, у него есть подопечные игроки в нашей академии. В частности, Даниил Кондаков, еще некоторые талантливые ребята.

Так или иначе, мы с ним общаемся, и, естественно, я спрашиваю про Головина: как он играет и какие у него мысли? – сказал Андрей Аршавин.

Опубликовал: Никита Надёжин
logoАндрей Аршавин
Александр Клюев
logoМонако
logoЗенит
logoДаниил Кондаков
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Головин
