Аршавин о Головине и «Зените»: «Находимся на связи с агентом – у него есть подопечные в нашей академии. Спрашиваю про Александра: как он играет и какие у него мысли?»

Андрей Аршавин оценил возможность появления Александра Головина в «Зените».

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос о возможности перехода в клуб полузащитника «Монако» Александра Головина.

– Агент Александра Головина на днях заявил, что вы постоянно зовете Александра в «Зенит». Считаете, он однажды может оказаться в Санкт-Петербурге?

– Мы находимся на связи с Александром Клюевым , агентом Головина, у него есть подопечные игроки в нашей академии. В частности, Даниил Кондаков , еще некоторые талантливые ребята.

Так или иначе, мы с ним общаемся, и, естественно, я спрашиваю про Головина: как он играет и какие у него мысли? – сказал Андрей Аршавин .