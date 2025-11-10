  • Спортс
Ди Канио о «Милане»: «Леау ходит пешком и не задает тон игры, откуда браться голам? Без помощи Рабьо это огромная проблема. Они прибавили, когда играли как команда»

Ди Канио раскритиковал игру «Милана» и Рафаэла Леау.

Экс-нападающий «Милана» Паоло Ди Канио считает, что Рафаэл Леау не может играть без качественной поддержки полузащитников.

«Отсутствие игроков имеет решающее значение. Сравните их с «Манчестер Сити»: когда они снова начали показывать качественный результат в атаке, они стали лучше обороняться.

Начиная с матча против «Кремонезе» «Милан» прибавил, у него было одиннадцать игроков, которые бегали в обеих фазах, сбалансированно и дисциплинированно, поддерживая своих партнеров: они довели игру до конца, не пропустив ни одного гола. В последних пяти матчах «Милан» забил восемь и пропустил шесть: это командная игра, от этого никуда не деться.

Если просто ждать, пока Леау сделает рывок, то как управлять игрой, если он никогда не задает тон и даже ходит пешком, то откуда браться голам без помощи Рабьо?

Эта команда прибавила, когда играла как команда. Леау должен играть всегда, он самый качественный, но если Рабьо нет, это огромная проблема», – сказал Ди Канио на канале Sky Sport 24.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Milan News
