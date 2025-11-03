  • Спортс
Президент Серии А о матче в Австралии: «Все нам завидуют и приезжают сюда, чтобы улучшить свой продукт. Мы стремимся познакомить мир с итальянским футболом»

Президент Серии А Эцио Симонелли высказался о матче «Милана» и «Комо» в Австралии.

Ранее сообщалось, что игра команд в рамках чемпионата Италии может пройти в Перте.

«Я понимаю болельщиков, но это было бы поводом для гордости.

Мы ждем ответа от азиатской конфедерации.

Все нам завидуют и приезжают сюда, чтобы улучшить свой продукт. Мы стремимся познакомить мир с итальянским футболом», – заявил Симонелли.

Фанаты призвали «Комо» отказаться от матча в Австралии: «Не участвуйте в этой клоунаде, не будьте марионетками. Для вас самопожертвование – абстрактное понятие, а для нас – повседневная жизнь»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
logoсерия А Италия
logoКомо
logoМилан
logoАзиатская футбольная конфедерация
болельщики
Эцио Симонелли
