Президент Серии А о матче в Австралии: «Все нам завидуют и приезжают сюда, чтобы улучшить свой продукт. Мы стремимся познакомить мир с итальянским футболом»
Президент Серии А: все нам завидуют и приезжают, чтобы улучшить свой продукт.
Президент Серии А Эцио Симонелли высказался о матче «Милана» и «Комо» в Австралии.
Ранее сообщалось, что игра команд в рамках чемпионата Италии может пройти в Перте.
«Я понимаю болельщиков, но это было бы поводом для гордости.
Мы ждем ответа от азиатской конфедерации.
Все нам завидуют и приезжают сюда, чтобы улучшить свой продукт. Мы стремимся познакомить мир с итальянским футболом», – заявил Симонелли.
Фанаты призвали «Комо» отказаться от матча в Австралии: «Не участвуйте в этой клоунаде, не будьте марионетками. Для вас самопожертвование – абстрактное понятие, а для нас – повседневная жизнь»
Ливерпуль
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
