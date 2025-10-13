«Комо» про матч с «Миланом» в Австралии: «Дело не в жадности, речь идет о выживании Серии А. Мы должны развиваться – АПЛ продолжает доминировать из-за дисбаланса в доходах»

«Комо» опубликовал заявление на тему матча с «Миланом» в Австралии.

Ранее стало известно , что УЕФА «с неохотой» разрешил провести игру Серии А между командами в Перте.

«Дорогая семья «Комо», друзья и болельщики Серии А!

В случае одобрения ФИФА, «Комо» отправится в Перт в феврале, чтобы встретиться с «Миланом ». Мы примем участие в общей миссии по возвращению Серии А в центр внимания мирового футбола и обеспечению лучшего будущего для каждого клуба, представляющего Серию А.

Мы понимаем, что это путешествие может потребовать жертв с точки зрения удобства, комфорта и рутины. Однако иногда жертвы необходимы не ради личной выгоды, а ради общего блага, ради роста и, прежде всего, ради выживания самой лиги.

Мы все видели, что происходит, когда лига не развивается. Во Франции крах соглашения о внутренних трансляциях оставил клубы в смятении, игроки остались без зарплаты, а болельщики разочарованы. Французский футбол все еще пытается оправиться от этой неудачи.

Тем временем Премьер-лига продолжает доминировать на мировой арене. Стоимость последних вещательных контрактов на следующий цикл с 2025 по 2029 год составляет более 12 миллиардов фунтов, включая 6,7 миллиарда фунтов от продажи прав на внутренние трансляции в Великобритании и около 6,5 миллиарда фунтов от международных сделок. Впервые зарубежный доход Серии А превысил сумму, полученную от продажи прав на внутренние трансляции.

Для сравнения, доходы Серии А от продажи прав на внутренние трансляции оцениваются примерно в 900 миллионов евро в год, а доходы от продажи международных прав составляют менее десяти процентов от доходов Премьер-лиги за рубежом. Этот дисбаланс дает английским клубам огромное финансовое преимущество, позволяя им удерживать своих звезд, привлекать лучших специалистов и расширять свое глобальное влияние.

Мы должны честно спросить себя, как нам сохранить лучших игроков, создать конкурентоспособные команды и привлечь в Серию А мировую элиту, если мы не адаптируемся. Дело не в жадности. Большинство итальянских клубов не приносят прибыли. Речь идет о выживании и построении будущего, в котором Серия А останется конкурентоспособной, уважаемой и вызывающей восхищение во всем мире.

Наша цель ясна. Мы хотим вернуть Серии А былую славу, которой она обладала в 1990-х годах, когда итальянский чемпионат был самой популярной, уважаемой и любимой лигой в мире. Для этого мы должны развиваться, объединяться и снова сделать Серию А предметом обсуждения во всем мире.

Точно так же, как мы с гордостью представляли итальянский футбол на турнире TST в США, теперь мы несем ту же миссию в Перте. Это не просто матч. Это заявление о намерении, движение, призванное вновь приобщить мир к красоте, культуре и страсти итальянского футбола. И мы хотим, чтобы вы стали его частью.

Мы приглашаем 50 болельщиков присоединиться к нам в этом путешествии в Австралию, чтобы стать рядом с нами в качестве послов «Комо» и Серии А. Вместе мы покажем миру, что на самом деле представляет собой итальянский футбол: наследие, душу и надежду на будущее.

Вместе мы выстоим. Вместе мы поднимемся. Вместе мы выживем», – говорится в заявлении «Комо ».

