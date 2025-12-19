Шалимов о словах Энрике про травму Сафонова: «Мог поддержать, но говорит про какую‑то карму и то, что Матвею нужно отдохнуть»
Шалимов о травме Сафонова: странно, что Энрике говорит про какую-то карму.
Игорь Шалимов не понял слов Луиса Энрике о травме Матвея Сафонова.
«Думаю, что Сафонов стоял через боль два последних пенальти. Энрике мог поддержать Сафонова, может, перевод такой, но странно, что Энрике говорит про какую‑то карму и то, что Матвею нужно отдохнуть.
Сафонов набрал форму. Отбить четыре пенальти из пяти – очень серьезная история», – сказал бывший главный тренер «Краснодара».
Энрике о переломе Сафонова: «Думаем, это случилось во время 3-го пенальти – он отразил 2 удара, несмотря на травму. Его энергия невероятна, но это карма»
«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?1195 голосов
Ньюкасл
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости