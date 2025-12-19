  • Спортс
Шалимов о словах Энрике про травму Сафонова: «Мог поддержать, но говорит про какую‑то карму и то, что Матвею нужно отдохнуть»

Шалимов о травме Сафонова: странно, что Энрике говорит про какую-то карму.

Игорь Шалимов не понял слов Луиса Энрике о травме Матвея Сафонова.

«Думаю, что Сафонов стоял через боль два последних пенальти. Энрике мог поддержать Сафонова, может, перевод такой, но странно, что Энрике говорит про какую‑то карму и то, что Матвею нужно отдохнуть.

Сафонов набрал форму. Отбить четыре пенальти из пяти – очень серьезная история», – сказал бывший главный тренер «Краснодара».

Энрике о переломе Сафонова: «Думаем, это случилось во время 3-го пенальти – он отразил 2 удара, несмотря на травму. Его энергия невероятна, но это карма»

