3

Дэвид признан лучшим канадским футболистом года 2-й раз подряд

Футболист года в Канаде – Джонатан Дэвид.

Канадская футбольная ассоциация назвала лучшего футболиста года.

Награда во второй раз подряд досталась нападающему Джонатану Дэвиду, в 2025-м поигравшему за «Лилль» и «Ювентус».

Форвард получил приз в третий раз в карьере и по этому показателю уступает только Атибе Хатчинсону (6), Дуэйну де Росарио (4) и Альфонсо Дэвису (4).

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?1164 голоса
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Канадской футбольной ассоциации
logoДжонатан Дэвид
logoЛилль
Дуэйн де Росарио
рейтинги
logoСборная Канады по футболу
logoлига 1 Франция
logoАльфонсо Дэвис
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoАтиба Хатчинсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Спаллетти о слухах, что Дэвида не зовут на командные ужины в «Ювентусе»: «И правильно, в прошлый раз он добавил пармезан в спагетти вонголе»
сегодня, 17:59
Маркизио о «Ювентусе»: «Нельзя каждый год тратить столько денег, меняя кучу игроков. Дэвид гуляет по полю, многие не поняли, что значит носить эту футболку. Не стоило упускать Доннарумму, Фраттези»
11 декабря, 14:31
Дэвид забил в дебютном матче за «Ювентус». Форвард замкнул прострел Йылдыза в игре с «Пармой»
24 августа, 20:36
Главные новости
«Болонья» – «Интер» – 0:1. Тюрам забил на 2-й минуте. Онлайн-трансляция. Мхитарян, Барелла и Бернардески играют
2 минуты назадLive
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Интер» сыграет с «Болоньей», «Наполи» победил «Милан»
4 минуты назадLive
Белый дом просил ФИФА сделать Премию мира не меньше Кубка мира и позволить двум морпехам стоять рядом с Трампом в момент вручения награды
25 минут назад
Акинфеев представил коллекцию одежды своего бренда, минимальная цена – 9299 рублей
31 минуту назадФото
Константин Зырянов: «18‑летний российский футболист не готов постоянно играть за основную команду «Зенита»
44 минуты назад
Аморим о надписи «Свободу Кобби Майну» на футболке брата хавбека: «Не вижу проблемы, это же не Кобби в ней пришел. Не собираюсь ничего делать с игроком из-за члена его семьи»
57 минут назад
Всего двое играли и за «Барсу», и за «Реал» в этом веке. Фигу не подходит. Кого вписали бы в ячейку?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Спаллетти о слухах, что Дэвида не зовут на командные ужины в «Ювентусе»: «И правильно, в прошлый раз он добавил пармезан в спагетти вонголе»
сегодня, 17:59
«Зенит» представил книгу, посвященную 100‑летней истории клуба: «Любой болельщик обязан знать историю команды»
сегодня, 17:58
Зырянов о зимнем окне: «Согласен, что «Зениту» нужна свежая кровь – не обязательно молодая. Нужно сделать так, чтобы игроки, которые приходят, были сильнее нынешних. Уже есть фамилии»
сегодня, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
Шалимов о словах Энрике про травму Сафонова: «Мог поддержать, но говорит про какую‑то карму и то, что Матвею нужно отдохнуть»
5 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Боруссия» Менхенгладбах. Гирасси, Адейеми и Рейна играют
12 минут назад
В ЦСКА намерены усилить несколько позиций зимой: «Нападающий должен забивать в команде, которая претендует на чемпионство. Это мы понимаем»
16 минут назад
Маргарян считает Рыскина лучшим спортдиректором России: «Выстроил крутую модель в «Ростове» и продает игроков задорого – это высший уровень, на который нужно ориентироваться»
49 минут назад
Лебеф о словах Марески: «Давление – это нормально, ты не в мелком клубе, а самом титулованном за 20 лет. После ничьей с «Арсеналом» ты дважды уступаешь и сажаешь на скамейку игравших хорошо»
сегодня, 17:41
Глава FIGC Гравина осудил Аллегри, назвавшего мудаком менеджера «Наполи»: «Мы говорим о fair play и этике, проводим кампании, а потом плюем друг в друга. Это поражение для нашего имиджа»
сегодня, 17:11
Жоан Лапорта: «Перес хочет избавиться от Тебаса, такое желание вызывает подозрения. Хавьер всегда выполняет обещания»
сегодня, 16:59
Отец судьи Егорова о задержании сына: «Хотел улетать на отдых с семьей. В Москве подошли, сказали, что проходит по уголовному делу. Отвезли, допросили. Самолет улетел»
сегодня, 16:48
Сборную Чехии возглавил 74-летний экс-тренер «Виктории» Коубек. Контракт – до 2028 года
сегодня, 16:46Фото
Гасперини подтвердил, что предпочел «Рому» «Ювентусу»: «Тут более сложный вызов. Я доволен»
сегодня, 16:23