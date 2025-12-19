Дэвид признан лучшим канадским футболистом года 2-й раз подряд
Футболист года в Канаде – Джонатан Дэвид.
Канадская футбольная ассоциация назвала лучшего футболиста года.
Награда во второй раз подряд досталась нападающему Джонатану Дэвиду, в 2025-м поигравшему за «Лилль» и «Ювентус».
Форвард получил приз в третий раз в карьере и по этому показателю уступает только Атибе Хатчинсону (6), Дуэйну де Росарио (4) и Альфонсо Дэвису (4).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Канадской футбольной ассоциации
