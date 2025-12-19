  • Спортс
  • Кертис Джонс: «Салах извинился перед командой. Понимаю, что поступать можно по-разному, но если игрока устраивает место на скамейке, то это намного большая проблема»
Кертис Джонс: «Салах извинился перед командой. Понимаю, что поступать можно по-разному, но если игрока устраивает место на скамейке, то это намного большая проблема»

Кертис Джонс сообщил, что Мохамед Салах, ранее выразивший недовольство игровым временем в «Ливерпуле», извинился перед командой.

«Мо – самостоятельный человек и может говорить то, что считает нужным. Он извинился перед нами: «Если я кого-то задел или заставил почувствовать что-то неприятное, я прошу прощения». Вот такой он человек.

Я могу судить только на основании того, что сам знаю про Мо, про то, как он общался с нами раньше: [после интервью] он был тем же Мо, что и прежде, с широкой улыбкой на лице. И все вели себя с ним так же, как обычно. Думаю, дело просто в желании побеждать.

Понимаю, что поступать можно по-разному, но если игрока устраивает место на скамейке, если он не хочет играть и помогать команде, то это намного большая проблема», – сказал полузащитник.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
