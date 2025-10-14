  • Спортс
Фанаты призвали «Комо» отказаться от матча в Австралии: «Не участвуйте в этой клоунаде, не будьте марионетками. Для вас самопожертвование – абстрактное понятие, а для нас – повседневная жизнь»

Фанаты «Комо» выступили против проведения матча в Австралии.

Ранее стало известно, что УЕФА в качестве исключения разрешил провести игру между «Миланом» и «Комо» в Перте. 

«Мы молча, с уважением читали заявления клуба. Но в некоторых случаях молчать невозможно. Теперь говорим мы!

Уважаемый президент и клуб, теперь мы знаем вашу позицию относительно матча «Милан» – «Комо», который состоится в Перте. Красивые слова об «общем благе», «росте» и «необходимой жертве». Ну, тогда давайте поговорим об этом.

Прежде всего, спасибо. Спасибо за амбиции, за работу, которую вы делаете, чтобы повысить известность «Комо», за желание прославить наш город. Мы больше всех гордимся, когда наша футболка завоевывает популярность. 

Но есть одна маленькая деталь, которая, кажется, ускользнула от вашего внимания: «Комо» без его людей – это не «Комо». Вы говорите о самопожертвовании как об абстрактном понятии, но для нас самопожертвование – это повседневная жизнь. Мы работаем всю неделю, а по воскресеньям преодолеваем сотни километров, чтобы быть на матче, платим за все из своего кармана, ни у кого ничего не прося.

Мы были на матчах Серии D, на стадионах, которые не мог найти даже навигатор, и всегда будем, где бы вы ни играли в этой футболке. Так что не объясняйте нам, что значит «жертва ради общего блага».

Каждый раз, приходя на вираж, мы поднимаем шарф, поем, даже когда проигрываем. И когда нам говорят, что мы должны «снова принести жертву» ради одной игры за 14 000 километров от дома, это звучит не очень уважительно.

Возможно, кто-то забыл, что футбол рождается благодаря людям, а не от маркетинговым стратегиям. Что без болельщиков, без настоящей страсти нет роста, нет будущего, нет даже лиги, которую нужно спасать.

Наша вера не путешествует бизнес-классом. Она остается здесь, на трибунах, в дождь и холод, среди хоров и флагов. Она остается в Комо, где находится сердце нашей команды.

С уважением, но твердо заявляем: мы не принимаем уроков самопожертвования от тех, кто никогда не жил нашей жизнью. Проявите гордость, уважение и достоинство, не принимайте это «приглашение». Страсть нельзя купить, это бесценно – видеть, как ваши фанаты поют и подталкивает команду к победе. Мы призываем всех не участвовать в этой клоунаде. Не будьте марионетками», – говорится в заявлении фанатской группы Curva Como 1907. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Curva Como 1907
