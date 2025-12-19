Фото
0

Акинфеев представил коллекцию одежды своего бренда, минимальная цена – 9299 рублей

Акинфеев представил коллекцию одежды своего бренда.

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев представил коллекцию одежды своего бренда.

Самая низкая цена у футболки — 9299 рублей. Самая высокая у толстовки — 22 799 рублей.

«Друзья, рад представить вам коллекцию моего бренда AkinfeevMakoday, разработаную специально для моих друзей – Lamoda Sport!

Комфорт, стиль, качество, принты со значимыми для меня символами и моментами – отличительная черта нашей капсулы.

И еще из важного. Опережая ваши вопросы и комментарии о ценах — прекрасно понимаю, что они не маленькие. Цены формируются моими партнерами, и сейчас реалии таковы, что за качественные материалы и производство, а также учитывая лимитированность коллекции, выходит вот так. Тут бизнесмен не я. Со своей стороны – обещаю в ближайшее время провести розыгрыш трех позиций из коллекции!» — написал Акинфеев в телеграм-канале.

Фото: lamoda.ru, t.me/igor_akinfeev35

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?1085 голосов
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
logoИгорь Акинфеев
logoпремьер-лига Россия
фото
logoстиль
logoЦСКА
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Канчельскис о Сафонове: «С удовольствием хотел бы увидеть его в «МЮ». Дай бог, чтобы у него появился шанс. Матвей – номер два после Акинфеева»
вчера, 20:13
«Зенит» никогда не будет чемпионом с такими, как Глушенков. Тренеры говорят идти в оборону, а он лицо недовольное сделает и демонстративно может не вернуться». Веденеев о петербуржцах
вчера, 19:30
Первый тренер Сафонова: «Он обошел Акинфеева по достижениям, завоевал все титулы. Матвей – лучший российский вратарь за последние 10 лет. Никто из наших игроков с ним не сравнится»
вчера, 12:19
Главные новости
Дэвид признан лучшим канадским футболистом года во 2-й раз подряд
15 минут назад
Аморим о надписи «Свободу Кобби Майну» на футболке брата хавбека: «Не вижу проблемы, это же не Кобби в ней пришел. Не собираюсь ничего делать с игроком из-за члена его семьи»
33 минуты назад
Всего двое играли и за «Барсу», и за «Реал» в этом веке. Фигу не подходит. Кого вписали бы в ячейку?
40 минут назадТесты и игры
«Зенит» представил книгу, посвященную 100‑летней истории клуба: «Любой болельщик обязан знать историю команды»
42 минуты назад
Зырянов о зимнем окне: «Согласен, что «Зениту» нужна свежая кровь – не обязательно молодая. Нужно сделать так, чтобы игроки, которые приходят, были сильнее нынешних. Уже есть фамилии»
52 минуты назад
Роналду выложил фото с голым торсом: «После сауны🧘‍♂️😅»
сегодня, 17:32Фото
Доннарумма – вратарь года по версии IFFHS. Куртуа занял 2-е место, Зоммер – 3-е
сегодня, 17:27
17-летний сын Златана подписал с «Миланом» первый профессиональный контракт
сегодня, 17:18Фото
Гвардиола о «Сити»: «Рано или поздно, когда мне будет 75 или 76 лет, я уйду! Никто не вечен»
сегодня, 16:58
Флик не хочет продлевать контракт до 2028-го до завершения сезона. Если «Барселона» достигнет целей, а Лапорта останется президентом, немец подпишет новый договор
сегодня, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Болонья» – «Интер». Мхитарян, Тюрам, Барелла и Бернардески играют
15 минут назад
Константин Зырянов: «18‑летний российский футболист не готов постоянно играть за основную команду «Зенита»
20 минут назад
Маргарян считает Рыскина лучшим спортдиректором России: «Выстроил крутую модель в «Ростове» и продает игроков задорого – это высший уровень, на который нужно ориентироваться»
25 минут назад
Спаллетти о слухах, что Дэвида не зовут на командные ужины в «Ювентусе»: «И правильно, в прошлый раз он добавил пармезан в спагетти вонголе»
41 минуту назад
Лебеф о словах Марески: «Давление – это нормально, ты не в мелком клубе, а самом титулованном за 20 лет. После ничьей с «Арсеналом» ты дважды уступаешь и сажаешь на скамейку игравших хорошо»
59 минут назад
Глава FIGC Гравина осудил Аллегри, назвавшего мудаком менеджера «Наполи»: «Мы говорим о fair play и этике, проводим кампании, а потом плюем друг в друга. Это поражение для нашего имиджа»
сегодня, 17:11
Жоан Лапорта: «Перес хочет избавиться от Тебаса, такое желание вызывает подозрения. Хавьер всегда выполняет обещания»
сегодня, 16:59
Отец судьи Егорова о задержании сына: «Хотел улетать на отдых с семьей. В Москве подошли, сказали, что проходит по уголовному делу. Отвезли, допросили. Самолет улетел»
сегодня, 16:48
Сборную Чехии возглавил 74-летний экс-тренер «Виктории» Коубек. Контракт – до 2028 года
сегодня, 16:46Фото
Гасперини подтвердил, что предпочел «Рому» «Ювентусу»: «Тут более сложный вызов. Я доволен»
сегодня, 16:23