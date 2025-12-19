Акинфеев представил коллекцию одежды своего бренда, минимальная цена – 9299 рублей

Акинфеев представил коллекцию одежды своего бренда.

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев представил коллекцию одежды своего бренда.

Самая низкая цена у футболки — 9299 рублей. Самая высокая у толстовки — 22 799 рублей.

«Друзья, рад представить вам коллекцию моего бренда AkinfeevMakoday, разработаную специально для моих друзей – Lamoda Sport!

Комфорт, стиль, качество, принты со значимыми для меня символами и моментами – отличительная черта нашей капсулы.

И еще из важного. Опережая ваши вопросы и комментарии о ценах — прекрасно понимаю, что они не маленькие. Цены формируются моими партнерами, и сейчас реалии таковы, что за качественные материалы и производство, а также учитывая лимитированность коллекции, выходит вот так. Тут бизнесмен не я. Со своей стороны – обещаю в ближайшее время провести розыгрыш трех позиций из коллекции!» — написал Акинфеев в телеграм-канале.

Фото: lamoda.ru, t.me/igor_akinfeev35