Аллегри о возможном проведении матча в Австралии: «Важно, чтобы решение приняли как можно скорее. Если игра пройдет в Италии, тем лучше»

Массимилиано Аллегри поделился мнением о проведении матча в Австралии.

Ранее УЕФА «с неохотой» разрешил провести игру между «Миланом » и «Комо » в Перте.

«Важно, чтобы решение было принято как можно скорее, тогда мы адаптируемся. Если матч пройдет в Италии, тем лучше, в противном случае мы отправимся в Австралию.

Самое главное – это три очка», – сказал главный тренер «Милана».