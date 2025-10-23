Аллегри о возможном проведении матча в Австралии: «Важно, чтобы решение приняли как можно скорее. Если игра пройдет в Италии, тем лучше»
Массимилиано Аллегри поделился мнением о проведении матча в Австралии.
Ранее УЕФА «с неохотой» разрешил провести игру между «Миланом» и «Комо» в Перте.
«Важно, чтобы решение было принято как можно скорее, тогда мы адаптируемся. Если матч пройдет в Италии, тем лучше, в противном случае мы отправимся в Австралию.
Самое главное – это три очка», – сказал главный тренер «Милана».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Corriere della Sera
