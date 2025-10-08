Рабьо о матче с «Комо» в Перте: «Абсурд. Это безумие – проехать столько километров ради игры между двумя итальянскими командами в Австралии. Мы вынуждены адаптироваться, как всегда»
Адриен Рабьо раскритиковал проведение матча Серии А в Австралии.
Ранее стало известно, что УЕФА «с неохотой» разрешил провести игру «Милана» и «Комо» в Перте.
«Я был удивлен, когда узнал, что «Милан» проведет матч Серии А против «Комо»... в Австралии! Это полное безумие.
Но это финансовые соглашения, призванные привлечь внимание к чемпионату, дела, которые нам недоступны. Мы много говорим о календаре и здоровье игроков, но все это кажется абсурдом.
Это безумие – проехать столько километров ради игры между двумя итальянскими командами в Австралии. Мы вынуждены адаптироваться, как всегда», – сказал полузащитник «Милана» в интервью Le Figaro.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ANSA
