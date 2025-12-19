Константин Зырянов: «18‑летний российский футболист не готов постоянно играть за основную команду «Зенита»

Зырянов: 18‑летний футболист не готов постоянно играть за основу «Зенита».

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов считает, что молодые российские футболисты не готовы постоянно играть за основную команду.

– Существует мнение, что команде нужна свежая кровь.

– Скажу слова Юргена Клоппа. Когда футболист академии приходит в основную команду, он уже игрок основной команды, а не молодежной. Он должен показывать тот футбол, который присущ игре топ‑команды.

Естественно, такие футболисты у нас есть, но их не так много. Надо смотреть и развивать их. В этом переходе мы, возможно, их теряем. Но 18‑летний российский футболист не готов постоянно играть за основную команду «Зенита ».

– Есть примеры Алексея Батракова и Матвея Кисляка.

– Можно назвать и Александра Головина, и Юру Жиркова. Это таланты, не испорченные. Они как самородки, – сказал Зырянов.