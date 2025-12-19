Валуев считает футбол самым популярным видом спорта в России: «Дальше уже хоккей, единоборства, бокс, возможно, фигурное катание»

Николай Валуев: футбол – самый популярный спорт в России.

– Какой самый популярный спорт в России прямо сейчас?

– Футбол , это понятно. У него самое большое количество болельщиков, самая популярная игра в нашей стране.

Дальше уже идут хоккей, единоборства, бокс, возможно, фигурное катание, – сказал депутат Государственной думы РФ.