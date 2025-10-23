  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кассано о Серии А: «Футбол должен развиваться так же, как в Англии. Мы же будем играть товарищеские матчи в Перте»
1

Кассано о Серии А: «Футбол должен развиваться так же, как в Англии. Мы же будем играть товарищеские матчи в Перте»

Антонио Кассано раскритиковал сегодняшнее положение Серии А.

Бывший форвард  считает, что отсутствие структуры и динамизма в сочетании с постоянной тратой времени негативно сказалось на конкурентоспособности итальянских команд. Он особо отметил матч «Интера» против «Ромы», в котором было зафиксировано 44 фола, что, по его мнению, нарушило ход игры и привело к тому, что команды оказались неподготовленными к европейским соревнованиям.

«Нас удивляет, что итальянские команды испытывают трудности в еврокубках, но именно это происходит с нами», – сказал Кассано.

Экс-игрок также противопоставил упадок итальянского футбола развитию Премьер-лиги.

«Футбол должен развиваться так же, как в Англии. Мы же будем играть товарищеские матчи в Перте», – заявил бывший нападающий «Ромы», «Милана» и «Интера».

Ранее сообщалось, что «Милан» и «Комо» проведут матч Серии в австралийском Перте.

Антонио Кассано: «Чемпионат Италии жалок, не вызывает никаких эмоций, качество низкое. Смотреть некоторые матчи – сплошное мучение. Позорная ситуация»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoАнтонио Кассано
logoсерия А Италия
logoКомо
logoЛига Европы УЕФА
logoРома
logoЛига конференций УЕФА
logoМилан
logoИнтер
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Антонио Кассано: «Чемпионат Италии жалок, не вызывает никаких эмоций, качество низкое. Смотреть некоторые матчи – сплошное мучение. Позорная ситуация»
сегодня, 07:55
Кассано о Леау: «Он не умеет бить и играть спиной к воротам, не понимает футбол. Беспокоит то, что он считает себя феноменом. «Милан» платит ему 8 млн – это проблема клуба, а не Рафаэла»
7 октября, 12:26
Антонио Кассано: «Итальянцам не хватает смелости брать иностранных тренеров. Пиоли после «Милана» выбрал деньги, закончил с настоящим футболом, «Фиорентина» сделала ужасный выбор, вернув его»
9 сентября, 19:24
Главные новости
Тебас о матче в Майами: «Игроки «Реала» говорили одно и то же – «фальсифицирует, фальсифицирует, фальсифицирует». Если они посмеют что-то сказать наперекор клубу...»
11 минут назад
Этот тур ЛЧ = восторг, море голов! Хорошо за ним следили?
44 минуты назадТесты и игры
Аль-Хелайфи о победе в ЛЧ: «ПСЖ» отказался от слогана «Мечтай о большем», потому что я сказал: «Это не мечта, а цель». Мы знали, что однажды выиграем ее»
46 минут назад
«Спартаку» предлагали назначить Кили Гонсалеса. Кахигао настаивает на утверждении кандидатуры Гарсии (Metaratings)
58 минут назад
Экс-диетолог «Аль-Насра» Роналду о кальянах и вейпах: «Табак снижает отдачу спортсменов. Производительность становится меньше, потому что легочная способность существенно снижается»
сегодня, 09:42
Тебас об отмене матча в Майами: «Он не входил в десятку главных целей Ла Лиги. В моей жизни не существует слова «неудача», мы будем продолжать пытаться. Поражение – это субъективно»
сегодня, 09:35
Лещук про ошибку перед отмененным голом «Крыльев»: «Если не рисковать и бояться, можно не играть в футбол. Когда выбиваешь, думаешь – а почему не разыграли, можно было сохранить мяч»
сегодня, 09:32
Суд усмотрел доказательства изнасилования со стороны Агуадо. Экс-хавбек «Эспаньола» утверждает, что секс с сотрудницей клуба был по обоюдному согласию
сегодня, 09:14
Браим должен был получить красную за фол на Тюраме, считает экс-судья Фернандес: «Удар выше голеностопа, опасный и сильный. Ни судья, ни ВАР не проанализировали ситуацию верно»
сегодня, 08:40
«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 21,13%. Шансы «ПСЖ» – 14,03%, «Ливерпуля» – 12,31%, «Ман Сити» – 12,12%, «Барсы» – 5,65%, «Реала» – 5,48% (Opta)
сегодня, 08:15
Ко всем новостям
Последние новости
Диетолог ЦСКА о шаурме: «Если бы на лаваше была курица высокого качества, чистые овощи, без всяких дополнительных добавок, это было бы идеальным питанием»
1 минуту назад
Капелло про 0:1 с «Реалом»: «Это поражение принесет «Ювентусу» пользу на психологическом уровне. Они должны осознать, что могут уверенно играть против серьезных команд и перезапустить сезон»
3 минуты назад
Егоров про выход Жерсона за «Зенит» в концовке матча с «Сочи»: «Это издевательство или нет? Вы покупаете игрока сборной Бразилии, который мог в Саудовскую Аравию перейти, и выпускаете на три минуты»
13 минут назадВидео
Гайч о ЦСКА: «Мне недодали шансов. Если бы мне доверяли чуть больше, я бы мог проявить себя гораздо лучше»
16 минут назад
Де Йонг пропустил тренировку «Барсы» из-за гастроэнтерита. Хавбек сможет сыграть с «Реалом»
22 минуты назад
Венгер верит в чемпионство «Арсенала»: «Есть состав, чтобы справиться с любыми проблемами. У «Ливерпуля» Собослаи играл правого защитника – «канониры» бы не оказался в такой ситуации»
31 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза сыграет с «Аль-Нажмой», «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Хилаль» Малкома в пятницу, «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
47 минут назад
Алонсо – 5-й тренер «Реала» с 3 победами на старте ЛЧ. До него были Хайнкес, Кейруш, Моуринью и Анчелотти
сегодня, 09:08
Масалитин о формате Кубка: «Спортивный принцип нарушается – вылетел, значит вылетел, никаких еще шансов. «Зенит» после поражения от ЦСКА весной не мог реабилитироваться»
сегодня, 08:56
Паулета о Витинье: «Феномен. Он на высочайшем уровне, как Педри, они напоминают мне Иньесту. Наблюдать за такими игроками – огромное удовольствие»
сегодня, 08:56