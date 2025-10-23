Кассано о Серии А: «Футбол должен развиваться так же, как в Англии. Мы же будем играть товарищеские матчи в Перте»

Антонио Кассано раскритиковал сегодняшнее положение Серии А.

Бывший форвард считает, что отсутствие структуры и динамизма в сочетании с постоянной тратой времени негативно сказалось на конкурентоспособности итальянских команд. Он особо отметил матч «Интера » против «Ромы», в котором было зафиксировано 44 фола, что, по его мнению, нарушило ход игры и привело к тому, что команды оказались неподготовленными к европейским соревнованиям.

«Нас удивляет, что итальянские команды испытывают трудности в еврокубках, но именно это происходит с нами», – сказал Кассано.

Экс-игрок также противопоставил упадок итальянского футбола развитию Премьер-лиги.

«Футбол должен развиваться так же, как в Англии. Мы же будем играть товарищеские матчи в Перте», – заявил бывший нападающий «Ромы», «Милана » и «Интера».

Ранее сообщалось, что «Милан» и «Комо » проведут матч Серии в австралийском Перте.

Антонио Кассано: «Чемпионат Италии жалок, не вызывает никаких эмоций, качество низкое. Смотреть некоторые матчи – сплошное мучение. Позорная ситуация»