Роднина об охране для спортсменов на фоне попытки похищения Мостового: «Глупость. Мы столько качаемся, занимаемся, чтобы нам еще охрану выделяли? Просто аккуратнее нужно быть»

Ирина Роднина не считает, что спортсменам нужна охрана из-за истории с Мостовым.

23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» Андрея Мостового попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года. Утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства. Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу на 2 месяца четверых обвиняемых по делам о похищении бизнесмена и попытке похищения футболиста.

«Нужно ли выделять личную охрану спортсменам на фоне попытки похитить Мостового? Не выдумывайте.

Мы столько качаемся, занимаемся, чтобы нам еще охрану выделяли? Глупость какая-то.

Просто спортсменам, как и всем людям, нужно повнимательнее быть, аккуратнее», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной думы. 

Мостового пытались похитить перед игрой с «Динамо». Что известно

