Мама Гракуна о помощи хоккеиста в спасении Андрея Мостового от похитителей: «Главное, что друг с золотыми ногами, убежал. Саша продолжал на дистанции наблюдать – это реакция профессионала»

Мама Александра Гракуна прокомментировала попытку похищения Андрея Мостового.

Напомним, 23 октября на Вязовой улице футболиста «Зенита» попытались запихнуть в машину, но он смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года. Утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. Суд арестовал подозреваемых на 2 месяца.

Также была информация о том, что отбиться от нападавших полузащитнику помог хоккеист Александр Гракун, игравший в МХЛ за «Атлантов». 

«Самое главное, что друг с золотыми ногами, как говорится, убежал и спасся. Саша же тоже отбежал, но продолжал на дистанции наблюдать и смотреть за их действиями. Это реакция профессионала. Он контролировал их руки, движения, без ненужной бравады, аккуратно», – сказала мама хоккеиста Наталья. 

По ее словам, Гракун и Мостовой дружат много лет. 

«И в теннис играют, и время вместе проводят. На спорте, на движе, как говорится. Очень братские отношения в целом. Оба миролюбивые, спокойные, совершенно неконфликтные. Поначалу думали, что отряд болельщиков [заказал Андрея]. Не предполагали, что все так окажется глубоко», – добавила женщина.

Наталья отметила, что оба спортсмена переживали по поводу происшествия и сразу же написали заявление в полицию, а потом отходили от шока. Гракун боялся, что эта ситуация может сказаться на игре Мостового в матче с «Динамо», но в итоге футболист забил гол и помог своей команде победить со счетом 2:1. 

«Сын сказал: «Хорошо, что эмоционально Андрей остался в порядке». Потому что такие моменты бесследно не проходят. Все друзья очень переживали за эту ситуацию и поддерживали его на стадионе в воскресенье.

Сашу в свое время чуть не переманили в бокс, настолько он крепким был, умел выворачиваться, был постоянно в движении. Тренеры всегда отмечали его техничность. Но сейчас он сконцентрировался на учебе. Окончил магистратуру с красным дипломом, поступил в аспирантуру на бюджет, а я его во всем поддерживаю», – подытожила женщина.

Мама Гракуна о помощи хоккеиста в спасении Андрея Мостового от похитителей: «Саша за секунду оценил ситуацию и оттолкнул их. Физически, морально подавил, можно сказать, отправил в нокдаун»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Комсомольская правда»
