У подозреваемых в попытке похищения Мостового изъяли травматические пистолеты, наручники, маски. Задержанные причастны к другим тяжким преступлениям, считает следствие
23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.
Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года. Утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства.
Cледователь первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Петербургу Александр Гаврилов считает, что задержанные неоднократно совершали в городе и другие тяжкие преступления, в том числе используя похожую схему похищения.
«Материалы дела имеются. Сейчас мы будем искать лиц, которые пострадали от этих действий.
Я уверен, что этих эпизодов будет много и они будут различными. Потому что в ходе следственных действий были изъяты предметы, используемые в качестве оружия. Травматические пистолеты, наручники, маски – весь набор, который характерен именно для таких преступлений», – отметил Гаврилов.
Мостового пытались похитить перед игрой с «Динамо». Что известно