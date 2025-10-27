У подозреваемых в попытке похищения Мостового изъяли травматические пистолеты, наручники, маски. Задержанные причастны к другим тяжким преступлениям, считает следствие

У задержанных по делу о похищении футболиста Андрея Мостового изъяли оружие.

23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита » попытались запихнуть в машину , но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года. Утверждалось , что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства.

Cледователь первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Петербургу Александр Гаврилов считает, что задержанные неоднократно совершали в городе и другие тяжкие преступления, в том числе используя похожую схему похищения.

«Материалы дела имеются. Сейчас мы будем искать лиц, которые пострадали от этих действий.

Я уверен, что этих эпизодов будет много и они будут различными. Потому что в ходе следственных действий были изъяты предметы, используемые в качестве оружия. Травматические пистолеты, наручники, маски – весь набор, который характерен именно для таких преступлений», – отметил Гаврилов.

