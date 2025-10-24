Павел Погребняк: «Только Аршавин известен на весь мир. Я? Нет-нет, что вы. Только Аршавин»
Павел Погребняк отреагировал на слова Андрея Аршавина.
– Аршавин сказал, что из российских футболистов весь мир знает только его. Вы можете еще кого-то выделить?
– Нет. Конечно, только Аршавин [известен на весь мир].
– А Мостовой, Карпин, Канчельскис?
– Если Аршавин так сказал, значит, только он.
– А вы известны в Европе?
– Нет-нет, что вы? Только Аршавин известен, – сказал экс-форвард сборной России.
Аршавин о российских игроках: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти. Я global star. Если играешь в Англии, ты global – в мое время так было»
