Павел Погребняк: «Только Аршавин известен на весь мир. Я? Нет-нет, что вы. Только Аршавин»

Павел Погребняк отреагировал на слова Андрея Аршавина.

– Аршавин сказал, что из российских футболистов весь мир знает только его. Вы можете еще кого-то выделить?

– Нет. Конечно, только Аршавин [известен на весь мир].

– А Мостовой, Карпин, Канчельскис?

– Если Аршавин так сказал, значит, только он.

– А вы известны в Европе?

– Нет-нет, что вы? Только Аршавин известен, – сказал экс-форвард сборной России.

Аршавин о российских игроках: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти. Я global star. Если играешь в Англии, ты global – в мое время так было»