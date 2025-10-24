  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Павел Погребняк: «Только Аршавин известен на весь мир. Я? Нет-нет, что вы. Только Аршавин»
14

Павел Погребняк: «Только Аршавин известен на весь мир. Я? Нет-нет, что вы. Только Аршавин»

Павел Погребняк отреагировал на слова Андрея Аршавина.

– Аршавин сказал, что из российских футболистов весь мир знает только его. Вы можете еще кого-то выделить?

– Нет. Конечно, только Аршавин [известен на весь мир].

– А Мостовой, Карпин, Канчельскис?

– Если Аршавин так сказал, значит, только он.

– А вы известны в Европе?

– Нет-нет, что вы? Только Аршавин известен, – сказал экс-форвард сборной России. 

Аршавин о российских игроках: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти. Я global star. Если играешь в Англии, ты global – в мое время так было»

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?2156 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoПавел Погребняк
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушаков об Аршавине, назвавшем себя мировой звездой: «Таких было много: Карпин, Мостовой, Онопко, Билялетдинов, Павлюченко, Головин, Миранчук, Погребняк»
сегодня, 15:17
Погребняк про Гарсию в «Спартаке»: «Это не Клопп, не Моуринью, чтобы обращать внимание. То, что происходит в клубе, непонятно. Значит, у них какие-то другие цели, нежели выиграть трофей»
21 октября, 16:09
«Тосно» снова начинает путь в профессиональном футболе!» Клуб объявил, что будет выступать во Второй лиге Б. Его расформировали в 2018-м после победы в Кубке и возродили в 2023-м
21 октября, 11:31
Погребняк о Жерсоне: «Надо избавляться от этого балласта, если он не хочет быть в «Зените». Я даже на поле его в этом сезоне не видел. Покупка Жедсона «Спартаком» выглядит лучше»
9 октября, 17:01
Главные новости
Считаем деньги и контролируем лейблы – рассказываем об обновлениях YCqouter в новой статье на Хабре!
11 минут назадВакансия
Бруну не собирается к саудовцам летом, но интересует крупные европейские клубы. Капитана «МЮ» можно купить за 65 млн евро до определенной даты
19 минут назад
Ямаль о сложности матча на «Бернабеу»: «В последний раз «Барселона» победила 4:0»
27 минут назад
«Зенит» может предложить 25 млн евро за Джона Джона из «Брагантино» (BolaVIP)
48 минут назад
Мбаппе признан лучшим игроком «Реала» второй месяц подряд. У Килиана 10 голов в 6 матчах в сентябре
50 минут назадФото
Бухаров жалеет о переходе в «Зенит»: «Не справился с давлением, раз не заиграл. Там боготворили Кержакова, мне и так было тяжело, а мне начинали свистеть, когда выходил на замену»
58 минут назадВидео
Стример Мэддисон о Лещуке: «Вся Россия знает, что это дырень. Это клоун и ######, а не вратарь»
сегодня, 17:10
Ерохин про «Зенит»: «На игры с командами из Москвы и первой шестерки настрой всегда максимальный. Встречи со «Спартаком» стоят особняком, ничья – как поражение»
сегодня, 17:03
Гандри о самых популярных людях в России: «Путин – номер один, второй – Рамзан Кадыров, третий – Даудов»
сегодня, 16:52
Бухаров про «Зенит»: «Конвейер по убиванию российских футболистов. Сумасшедшие условия»
сегодня, 16:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» – «Пиза». Модрич, Хименес, Леау и Нзола играют
6 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема принимает «Аль-Хилаль» Малкома, «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
11 минут назадLive
Лещук про антирекорд по матчам в запасе: «Больше волнует не это, а что я единственный вратарь, забивавший с игры. У голкиперов неблагодарная профессия»
12 минут назад
Депутат Свищев о результатах проверки слов Клаудиньо: «Претензий нет, инцидент исчерпан. Я рад. Он играл в одном из лучших клубов России, за ним огромное количество людей смотрит»
14 минут назад
Мбаппе о класико: «Реал» хочет не просто играть, а победить. В клубном футболе нет более особенного матча»
36 минут назад
Непомнящий о вратарях ЦСКА Акинфееве и Торопе: «Люди пытаются сравнить несравнимое»
сегодня, 16:58
Юрий Семин: «Локомотив» достоин такой беспроигрышной серии. В 2018 году нас не догнали»
сегодня, 16:48
Первая лига. «Урал» в гостях у «Арсенала», «Факел» сыграет со СКА в воскресенье
сегодня, 16:30Live
Экс-тренер Уайлдера считает, что Магуайр мог бы преуспеть в боксе: «Когда ты так возвращаешься после ошибок на ранних этапах, возможности безграничны. Он стал лучше как человек и игрок»
сегодня, 16:21
Солари об эмоциональности Станковича: «Он показывает себе таким, какой он есть. Не хочу нападать на судей, но они тоже не особо помогают. Поэтому тренер себя так ведет»
сегодня, 16:18