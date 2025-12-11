Холанд об отставании от «Арсенала»: «Нужно сосредоточиться на себе – у «Ман Сити» это получалось на протяжении 10 лет. Главное – оставаться в форме»

Холанд об отставании от «Арсенала»: «Ман Сити» нужно сосредоточиться на себе.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оценил шансы «горожан» догнать «Арсенал» в таблице АПЛ в ближайшее время.

После 15 туров «Манчестер Сити» идет вторым и отстает от лидирующего «Арсенала » на два очка.

«Я не люблю много говорить об этом, потому что мы должны сосредоточиться на себе. «Ман Сити » был очень хорош в этом на протяжении 10 лет – не думать о других и сосредоточиться на себе.

Сейчас нам нужно сосредоточиться на воскресном матче с «Пэлас». Посмотрите на расписание – оно потрясающее, главное – оставаться в форме, идти от матча к матчу и, надеюсь, мы победим в воскресенье», – сказал Холанд.