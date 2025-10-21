Погребняк про Гарсию в «Спартаке»: «Это не Клопп, не Моуринью, чтобы обращать внимание. То, что происходит в клубе, непонятно. Значит, у них какие-то другие цели, нежели выиграть трофей»

Павел Погребняк прокомментировал возможную смену тренера в «Спартаке».

Ранее сообщалось , что московский клуб решил уволить Деяна Станковича . Команду может возглавить Луис Гарсия .

– Что можете сказать о возможном назначении Гарсии в «Спартак» и об уходе Станковича?

– Я понятия не имею, о ком речь на самом деле. Вот эта кандидатура никак не может затмить мои нынешние дела в моем социальном пространстве. Это не Клопп , не Моуринью , чтобы обращать на это внимание.

Не думаю, что это какая-то новость, чтобы мы сейчас все кидались и читали, кто возглавит «Спартак ». То, что происходит в «Спартаке», для меня непонятно. Значит, у клуба какие-то другие цели и приоритеты, нежели выиграть очередной какой-нибудь трофей, – сказал бывший нападающий сборной России.