Погребняк про Гарсию в «Спартаке»: «Это не Клопп, не Моуринью, чтобы обращать внимание. То, что происходит в клубе, непонятно. Значит, у них какие-то другие цели, нежели выиграть трофей»
Павел Погребняк прокомментировал возможную смену тренера в «Спартаке».
Ранее сообщалось, что московский клуб решил уволить Деяна Станковича. Команду может возглавить Луис Гарсия.
– Что можете сказать о возможном назначении Гарсии в «Спартак» и об уходе Станковича?
– Я понятия не имею, о ком речь на самом деле. Вот эта кандидатура никак не может затмить мои нынешние дела в моем социальном пространстве. Это не Клопп, не Моуринью, чтобы обращать на это внимание.
Не думаю, что это какая-то новость, чтобы мы сейчас все кидались и читали, кто возглавит «Спартак». То, что происходит в «Спартаке», для меня непонятно. Значит, у клуба какие-то другие цели и приоритеты, нежели выиграть очередной какой-нибудь трофей, – сказал бывший нападающий сборной России.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости