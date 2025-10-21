  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Погребняк про Гарсию в «Спартаке»: «Это не Клопп, не Моуринью, чтобы обращать внимание. То, что происходит в клубе, непонятно. Значит, у них какие-то другие цели, нежели выиграть трофей»
8

Погребняк про Гарсию в «Спартаке»: «Это не Клопп, не Моуринью, чтобы обращать внимание. То, что происходит в клубе, непонятно. Значит, у них какие-то другие цели, нежели выиграть трофей»

Павел Погребняк прокомментировал возможную смену тренера в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что московский клуб решил уволить Деяна Станковича. Команду может возглавить Луис Гарсия

– Что можете сказать о возможном назначении Гарсии в «Спартак» и об уходе Станковича?

– Я понятия не имею, о ком речь на самом деле. Вот эта кандидатура никак не может затмить мои нынешние дела в моем социальном пространстве. Это не Клопп, не Моуринью, чтобы обращать на это внимание.

Не думаю, что это какая-то новость, чтобы мы сейчас все кидались и читали, кто возглавит «Спартак». То, что происходит в «Спартаке», для меня непонятно. Значит, у клуба какие-то другие цели и приоритеты, нежели выиграть очередной какой-нибудь трофей, – сказал бывший нападающий сборной России. 

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?899 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoДеян Станкович
logoПавел Погребняк
logoпремьер-лига Россия
logoЛуис Гарсия
logoСпартак
logoЮрген Клопп
logoЖозе Моуринью
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Схройдер отказал «Спартаку». Экс-тренер «Аякса» решил, что работа в России может «негативно повлиять на его репутацию и вызвать волну негатива в Нидерландах» (Legalbet)
2011 минут назад
«Спартак» выиграл впервые за три матча. Дальше – «Оренбург» и «Краснодар»
213 минут назад
«Спартак» выиграл группу с «Динамо» Махачкала, «Ростовом» и «Пари НН» в Кубке России
919 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» победил «Динамо» Махачкала, ЦСКА принимает «Акрон», «Зенит» сыграет с «Оренбургом» в среду
13924 минуты назад
Савиола о Месси: «Весь футбольный мир хотел, чтобы он выиграл ЧМ, Лео осчастливил всех нас. Я чувствую, что мы приближаемся к концу замечательной истории»
725 минут назад
«Спартак» обыграл «Динамо» Махачкала – 3:1! Дмитриев забил и ассистировал Массалыге, Заболотный не реализовал пенальти
12925 минут назад
Заболотный не забил «Махачкале» с пенальти – Волк парировал. Судья Танашев несколько минут не мог изучить повтор фола Аларкона из-за проблем со связью
1530 минут назад
Лига чемпионов. «Барса» принимает «Олимпиакос», «Кайрат» играет с «Пафосом», «Ман Сити» в гостях у «Вильярреала», «ПСЖ» – у «Байера», «Арсенал» против «Атлетико»
7138 минут назадLive
Шмейхель хочет, чтобы Магуайр был капитаном «МЮ»: «У него есть все качества, которые нужны хорошему лидеру. Бруну – фантастический игрок, но иногда мне не нравится язык его тела»
640 минут назад
Семшов про «Спартак»: «Удивительно, что в РПЛ не забил ни один русский игрок. Вроде бы народная команда, а на выходе – международная. Есть вопросы по игре, о чемпионстве я бы не говорил»
1640 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» – «Олимпиакос». 1:0 – Фермин открыл счет, Рэшфорд, Ямаль и 17-летний Дро Фернандес играют. Онлайн-трансляция
95только чтоLive
Агент Барбоза о Сафонове: «Варианты с «Валенсией», «Брагой» и «Спортингом» сейчас не выглядят реально. В топовых командах Испании и Португалии в основном есть вратари»
2 минуты назад
«Глушенкова отдали фактически за муку «Зениту», подарили. С Бариновым может случиться то же самое». Канищев об интересе петербуржцев к хавбеку «Локомотива»
15 минут назад
«Барса» забила в 23 матчах ЛЧ подряд (59 голов) – второй результат клуба. Рекорд был при Гвардиоле – 29 игр
313 минут назад
«Кайрат» – «Пафос». Жоау Коррейя удален на 4-й минуте. Онлайн-трансляция
1134 минуты назадLive
Рамос о класико: «Я мадридиста до самой смерти. Надеюсь, «Реал» победит, а мой брат Мбаппе проведет отличный матч, я его замотивирую»
434 минуты назад
Чемпион мира-1970 Леао о Неймаре: «Он уже не тот, и проблемы сборной Бразилии не решит. Физически он не готов, знает, что хочет сделать, но не может. Нет той мышечной реакции»
347 минут назад
Харри Магуайр: «В последний раз играл на «Энфилде» за «МЮ», возможно. Было сложно не выигрывать тут 7 лет, это не давало мне покоя. Было важно поставить галочку»
149 минут назад
ЦСКА – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
351 минуту назад
«Юве Стабия» передана под внешнее управление из-за связей с мафией, контролировавшей финансы клуба
2сегодня, 16:07