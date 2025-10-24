Глушаков об Аршавине, назвавшем себя мировой звездой: «Таких было много: Карпин, Мостовой, Онопко, Билялетдинов, Павлюченко, Головин, Миранчук, Погребняк»

Денис Глушаков отреагировал на слова Андрея Аршавина.

– Аршавин сказал, что он является мировой звездой. Кого из российских футболистов вы бы включили в этот список?

– Таких было много: тот же Аршавин, а еще Билялетдинов , Павлюченко , Головин , Миранчук , Погребняк. В девяностые были Карпин , Мостовой, Онопко. У нас достаточно звезд можно вспомнить.

– Думаете, о вас в Европе знают?

– Я же там не играл. Я всегда на хайпе, но только в пределах России, – сказал экс-хавбек «Локомотива» и «Спартака».

Аршавин о российских игроках: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти. Я global star. Если играешь в Англии, ты global – в мое время так было»