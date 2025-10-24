Глушаков об Аршавине, назвавшем себя мировой звездой: «Таких было много: Карпин, Мостовой, Онопко, Билялетдинов, Павлюченко, Головин, Миранчук, Погребняк»
Денис Глушаков отреагировал на слова Андрея Аршавина.
– Аршавин сказал, что он является мировой звездой. Кого из российских футболистов вы бы включили в этот список?
– Таких было много: тот же Аршавин, а еще Билялетдинов, Павлюченко, Головин, Миранчук, Погребняк. В девяностые были Карпин, Мостовой, Онопко. У нас достаточно звезд можно вспомнить.
– Думаете, о вас в Европе знают?
– Я же там не играл. Я всегда на хайпе, но только в пределах России, – сказал экс-хавбек «Локомотива» и «Спартака».
Аршавин о российских игроках: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти. Я global star. Если играешь в Англии, ты global – в мое время так было»
