Олимпийский чемпион и экс-гендиректор «Новосибирска» Перлов переведен под домашний арест. Его обвиняют в мошенничестве – из бюджета был похищен 21 млн рублей

Экс-гендиректора «Новосибирска» Перлова отправили под домашний арест.

Андрею Перлову изменили наказание на домашний арест.

Напомним, в конце марта 2024 года бывшего генерального директора «Новосибирска» задержали и арестовали по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, в результате противоправных действий из бюджета региона был похищен 21 млн рублей. Средства были выделены Министерством спорта Новосибирской области на развитие «Новосибирска». В сентябре того же года по одному из эпизодов о хищении бюджетных средств обвиняемыми стали бывший главный бухгалтер «Новосибирска» Татьяна Лошкарева и экс-гендиректор «Сибири » Константин Кричевский.

Перлов занимал пост генерального директора футбольного клуба «Новосибирск» с 2020 по 2022 годы. Он является олимпийским чемпионом Барселоны-1992 по спортивной ходьбе на 50 км. Свою вину обвиняемый не признает. Ранее он был заключен под стражу.

В Центральном районном суде Новосибирска прошло очередное заседание по уголовному делу против Перлова, Лошкаревой и Кричевского.

«Суд удовлетворил наше с Перловым А.Б. ходатайство об изменении ему меры пресечения: Андрей Борисович освобожден из-под стражи, и в отношении него судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 3 месяца, то есть до 13 марта 2026 года.

Сегодняшний вечер Андрей Борисович проведет не в следственном изоляторе, а у себя дома – со своей женой, с их собакой и котом», – написал адвокат Перлова Геннадий Шишебаров в телеграм-канале.