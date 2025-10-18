Роналду после гола и 5:1 с «Аль-Фатехом»: «Успех – это не случайность 🟡🔵»
Криштиану Роналду опубликовал пост после очередного гола.
Нападающий «Аль-Насра» забил «Аль-Фатеху» ударом из-за пределов штрафной площади в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии (5:1).
«Успех – это не случайность 🟡🔵», – написал 40-летний футболист.
Роналду забил 949-й гол в карьере – «Аль-Фатеху» ударом из-за пределов штрафной. За минуту до этого он не реализовал пенальти
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Криштиану Роналду
