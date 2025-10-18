Доменек о выборе состава по знакам зодиака: «В сборной я никогда такого не делал, но в «Лионе» выпускал скорпионов вместе, чтобы избежать проблем»
Раймон Доменек рассказал, выбирал ли он состав команд по гороскопу.
– Давайте развеем миф: Доменек вызывал игроков в соответствии с их знаками зодиака.
– Забавный вопрос. Я никогда не делал ничего подобного в сборной, так же как никогда не обращал внимания на многочисленных журналистов, которые говорили мне, кого вызывать.
Однако, когда я тренировал «Лион», я выпускал скорпионов вместе на матчи, чтобы избежать проблем, – сказал бывший главный тренер «Лиона» и сборной Франции.
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?1661 голос
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости