  • Доменек о выборе состава по знакам зодиака: «В сборной я никогда такого не делал, но в «Лионе» выпускал скорпионов вместе, чтобы избежать проблем»
17

Доменек о выборе состава по знакам зодиака: «В сборной я никогда такого не делал, но в «Лионе» выпускал скорпионов вместе, чтобы избежать проблем»

Раймон Доменек рассказал, выбирал ли он состав команд по гороскопу.

– Давайте развеем миф: Доменек вызывал игроков в соответствии с их знаками зодиака.

– Забавный вопрос. Я никогда не делал ничего подобного в сборной, так же как никогда не обращал внимания на многочисленных журналистов, которые говорили мне, кого вызывать.

Однако, когда я тренировал «Лион», я выпускал скорпионов вместе на матчи, чтобы избежать проблем, – сказал бывший главный тренер «Лиона» и сборной Франции. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoРаймон Доменек
logoСборная Франции по футболу
logoлига 1 Франция
logoЛион
