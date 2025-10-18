Доменек о выборе состава по знакам зодиака: «В сборной я никогда такого не делал, но в «Лионе» выпускал скорпионов вместе, чтобы избежать проблем»

Раймон Доменек рассказал, выбирал ли он состав команд по гороскопу.

– Давайте развеем миф: Доменек вызывал игроков в соответствии с их знаками зодиака.

– Забавный вопрос. Я никогда не делал ничего подобного в сборной, так же как никогда не обращал внимания на многочисленных журналистов, которые говорили мне, кого вызывать.

Однако, когда я тренировал «Лион», я выпускал скорпионов вместе на матчи, чтобы избежать проблем, – сказал бывший главный тренер «Лиона » и сборной Франции.